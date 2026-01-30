Incautan dos chalecos médicos con cocaína que sería enviada a Estados Unidos

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, incautaron dos chalecos médicos llenos de cocaína, que serían enviados a Estados Unidos a través del Instituto Postal Dominicano (Inposdom).

A través de una nota de prensa, la institución informó que los agentes y fiscales durante un operativo de inspección, verificaron las cargas en los depósitos del correo, cuando localizaron una caja, con las prendas de protección radiológica y varias láminas de cocaína, camufladas entre las telas envueltas en funda plásticas, con un peso superior a los 400 gramos.

“Los chalecos médicos fueron enviados, supuestamente, por un individuo con residencia en la calle Juan Pablo Duarte, Santiago, y la recibiría una mujer, que según el manifiesto tiene domicilio en un apartamento de la avenida Shakespeare, el Bronx, Estados Unidos”, señala el comunicado.

Asimismo indicaron que, las autoridades pertinentes profundizan las investigaciones sobre “el frustrado envío de la droga a Estados Unidos”, con el objetivo de identificar, arrestar y poner a disposición de la justicia a los integrantes de esta red de narcotráfico internacional.

Por lo que las autoridades continúan las operaciones de interdicción en aeropuertos, puertos y otros puntos del país.