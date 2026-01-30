Director del Senasa aboga por un "consenso social" para transformar el sistema de salud

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (Senasa), Edward Guzmán, hizo un llamado a la sociedad para alcanzar un consenso nacional que permita ejecutar las reformas pendientes en el sector salud.

Durante su intervención en la asamblea general de la Alianza por el Derecho de la Salud (Adesa), Guzmán enfatizó que, a pesar de los avances en cobertura de salud, esta aún presenta deficiencias estructurales que solo pueden resolverse con el consenso de todos los sectores involucrados.

El director del Senasa señaló que uno de los mayores desafíos históricos ha sido la implementación del primer nivel de atención como puerta de entrada al sistema. Además, recordó que los intentos a esta iniciativa en 2008 y 2018 no dieron frutos debido a la falta de acuerdos.

"En nuestro país hemos tenido pilotos desde hace 30 años de cómo iniciar el primer nivel de atención, y los pilotos se quedan en la palabra piloto", afirmó Guzmán, durante la asamblea realizada en el Centro Montalvo.

Propuesta de inversión

El director del Senasa dijo que el costo de inversión en los servicios de salud debe ser de un 6% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en República Dominicana se mantiene en un 2% desde hace más de 15 años.

Destacó que la falta de inversión pública se traduce en un alto costo para los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a las farmacias.

Según el director del Senasa, los ciudadanos gastan hasta un 70% en medicamentos.

Sobre falta de cobertura

Guzmán aseguró a los ciudadanos que, cuando en los centros de salud o farmacias les dicen que su seguro no tiene cobertura para un tipo de medicamento y análisis, pidan una revisión de cobertura; esto como una respuesta a las denuncias presentadas por los presentes durante la asamblea.

El director de la institución de salud afirmó que los medicamentos prescritos por la entidad para su cobertura no salen del programa.