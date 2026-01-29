Homicidio, inseguridad y alza de facturas eléctricas: Codue llama al Gobierno a revisar Ley 1-12

Ante el alza de los homicidios, la inseguridad ciudadana y las facturas eléctricas, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) exige al Gobierno una “revisión profunda” de la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030).

A través de un documento, el organismo religioso externó su preocupación sobre las eventualidades evidenciadas en el país a principios del año 2026.

Asimismo, extiende el llamado al diálogo a los organismos responsables de la toma de decisiones para que se realice una revisión integral de la referida legislación, que permita alcanzar consensos reales, generar estabilidad y garantizar la paz social.

Sobre la inseguridad

En materia de justicia y seguridad ciudadana, el Codue reconoce avances normativos, no sin antes advertir la persistencia de indicadores preocupantes.

En particular, el informe señala que “la tasa de homicidios está en aumento, evidenciando la necesidad de fortalecer las políticas públicas en este ámbito”.

Asimismo, destacan los “amplios esfuerzos” evidenciados en sectores como educación, salud, seguridad social, reducción de la pobreza y desigualdad, vivienda y acceso a servicios básicos.

No obstante, reconocen que persisten desafíos estructurales, debilidades en el desempeño educativo del estudiantado y la necesidad de fortalecer las instituciones rectoras.

El alza de las facturas eléctricas

El Codue agregó que se ha evidenciado aumento en las tarifas eléctricas y ajustes en otros servicios básicos sin la debida comunicación.

Los ajustes en los servicios básicos como el agua “se realizan sin una comunicación efectiva ni mecanismos adecuados de atención a las demandas ciudadanas, lo que genera malestar social”.

El informe reconoce que la END 2030 constituye un instrumento que recoge aspiraciones fundamentales de la sociedad dominicana hacia el año 2030, estructuradas en cuatro ejes estratégicos, 19 objetivos generales, 57 objetivos específicos y unas 460 líneas estratégicas de acción. Sin embargo, considera necesario evaluar su aplicación real frente a los desafíos actuales del país.

Al tiempo, el Codue señala que, “de acuerdo con evaluaciones oficiales del propio Ministerio de Economía, aunque desde el año 2012 se han impulsado estrategias orientadas a la eficiencia institucional y la rendición de cuentas con impacto en la percepción de la corrupción, persisten oportunidades de mejora, especialmente en el cumplimiento de plazos en los procesos de compras y contrataciones públicas”.

Por lo que el presidente del Codue, pastor Feliciano Lacen Custodio, calificó su preocupación como una “variabilidad antojadiza” en decisiones de algunas instituciones públicas, señalando que se han impulsado reformas y aumentos sin el debido diálogo ni compromiso ciudadano.

“Un día aparece una institución anunciando aumentos, otro día otra dependencia impone multas elevadas o nuevas medidas, sin que existan condiciones adecuadas, como un sistema de transporte eficiente, espacios de parqueo suficientes o respuestas claras a los reclamos de la ciudadanía”, expresó Lacen Custodio.