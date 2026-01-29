Freund asegura que el MAP no puede determinar malas prácticas de Rafael Féliz en el ITLA

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, afirmó que, hasta el momento, no poseen información suficiente como órgano rector que confirme las supuestas irregularidades denunciadas en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

"El Ministerio no puede determinar si ha habido malas prácticas o no en esa institución porque no hay ningún elemento que nos lleve a la situación actual", manifestó el funcionario.

Indicó que cada institución tiene la responsabilidad de manejar sus nóminas y esto limita la regulación de controles externos. Por tal razón, no pueden determinar el uso de malas prácticas o no en el centro de educación superior o presentar denuncias sobre ello porque no poseen los elementos suficientes.

"Son cuestiones que van más allá de las regulaciones", explicó. Si hubiera ocurrido algo indebido, en ningún momento recibieron denuncia de ello, pero reiteró que “no hay evidentes observaciones de que haya ocurrido algo irregular”.

También señaló que el presidente Luis Abinader "optó por ejercer un alta constitucional. Destituir a un funcionario sin importar realmente lo ocurrido o no", comentó mientras se deslindaba de cualquier recomendación al MAP para la cancelación de Rafael Feliz, exrector del ITLA.

Más transparencia

En ese orden de ideas, anunció la implementación de un sistema integrado para que todas las nóminas del Estado e instituciones públicas se manejen de manera centralizada por medio de esta plataforma.

Regulada por el organismo estatal que dirige, el proyecto permitirá que situaciones como las mencionadas no sigan ocurriendo y se ejerza mayor transparencia en el área pública.

Estas declaraciones fueron dadas en el marco de la conmemoración nacional al servidor público en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).