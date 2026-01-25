Estos son los 41 dominicanos desaparecidos en la lista de alerta amarilla de Interpol

La palabra desaparecido es una que ningún ser humano quiere escuchar. Es complicada, difícil y compleja de asimilar.

Preguntas y una búsqueda insaciable dicen presentes entre esos familiares, amigos y conocidos que buscan en publicaciones alguna respuesta, algún detalle que brinde un poco de esperanza.

En ese sentido, una página que se presta para la ayuda de la búsqueda de personas ausentes es la de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) con el espacio llamado “yellow notice” o “alerta amarilla” por su interpretación al español.

Conforme a la Interpol, una notificación amarilla es una alerta policial mundial sobre una persona desaparecida. Se publica para localizar a víctimas de rapto por uno de los progenitores, retenciones (secuestros) o desapariciones inexplicadas.

De las 11,183 notificaciones amarillas en circulación por parte de la Interpol, 41 son de República Dominicana.

La más reciente fue la de la niña Brianna Genao Rosario, quien fue reportada como desaparecida el 31 de diciembre de 2025 en Barrero, Imbert, provincia Puerto Plata, y colocada en alerta amarilla el 19 de enero de 2026.

La niña de tres años abre las puertas a un camino que presenta distintos rostros, nombres y apellidos que aún no han sido localizados.

A continuación, un listado realizado por Listín Diario con las personas del país colocadas en alerta amarilla:

José Luis Vasquez Romero es el próximo en el listado. El joven, que hoy tendría 28 años, desapareció el 4 de agosto de 2025 sin dejar rastro alguno.

Roldanis Calderon Vargas es el siguiente. El niño es buscado arduamente por sus familiares desde marzo de 2025, cuando se extravió en Manabao (provincia La Vega) con tres años de edad.

Dauris Gutiérrez Caceres no está presente desde septiembre de 2024. Según la Interpol, uno de sus países probablemente visitados es México, debido a que la última vez que lo vieron fue en Tamaulipas, una ciudad del país norteamericano. Actualmente debería tener 35 años.

Edgar Miguel Veloz Tirado desapareció en 2024 en Cockburn Town, Islas Turcas y Caicos, a la edad de 41 años. Mide 6.07 pies y su cabello es color oscuro.

Ernesto Sánchez González es buscado por sus allegados desde marzo de 2023 cuando fue visto por última vez en Madrid, España. Entre sus signos distintivos están que tenía un pelo largo con rastas. Actualmente tiene 40 años.

José Agustín Reyes Prado y Franklin Taveras Peralta desaparecieron en septiembre de 2022 cuando se transportaban junto a varias personas en un viaje ilegal con destino a Florida, Estados Unidos.

Reyes Prado tenía 33 años y Peralta 39 la última vez que fueron observados.

El grupo de pescadores reportados como desaparecidos en Samaná durante 2020 también es parte del listado. Estos son los nombres que están presentes y al lado tienen la edad con las que fueron vistos por última vez: Mártires Medina Roustand, de 43 años; Mártires Medina Calcaño, de 21; Ángel Gerónimo, de 22; Ismael Dishmey Avelino, de 28; Miguel Deogracia, de 39 y Víctor Manuel Verás Rodríguez, de 51.

Mariseida Sayas, de 33 años, nació en Bajos de Haina, desapareció el 17 de febrero de 2018 en el país a la edad de 26.

Domingo Figuereo de la Rosa, de 19 años, desapareció el 21 de diciembre de 2017 en Santo Domingo. Ese mismo año se extravió Casimira Brito de la Cruz a la edad de 43 años.

Tinmarsan Lantigua de la Cruz, de 42 años, se perdió el 4 de noviembre de 2016 cuando tenía 40 años y José Alberto Hernández el 9 de abril de 2016.

En 2013 Alexandra Leidy Mejía Vallejo, de 12 años de edad, desapareció en Santo Domingo. Entre las características que destacan la Interpol de Mejía Vallejo están cabello color y ojos color negro.

Ese mismo año desaparecieron Mercedes Encarnación Encarnación, de 44 años; Desirée del Carmen Mojica Ruiz, de 40 años; Yohelisa Cepeda Arias, de 15 años; Ángela Jiménez, de 15 años; Gloria Maciel Romero González, de 17 años. Además, está Félix Antonio Santana Martínez que desapareció en Johannesburgo, Sudáfrica.

Durante 2012 desapareció Brenda Gómez, de 32 años, que tenía 26 años. Asimismo, Rossi Emilia de los Santos Pérez, de 36 años, desapareció en Santo Domingo cuando tenía 30 años.

En ese sentido, Reynaury Aracena Reyes desapareció a la edad de 23 años y de acuerdo al portal, tiene el cabello negro y mide 5'5 pies. En ese tenor, Mitry Rachel Rodriguéz Matos y Yajaira Alcántara Ogando desaparecieron con 23 y 36 años respectivamente.

El listado sigue con Alexandra Alvarado Francisco que desapareció el 7 de diciembre de 2011 a la edad de 21 años. La página de alertas amarillas de Interpol no tiene una foto de ella.

Ese mismo año Damaris Eunice David Henry desapareció con 42 años de edad, Josefa María Almeyda, de 29 años, se extravió en Boca Chica y Diana Carolina Gil, de 25 años, desapareció en Santiago de los Caballeros. No existe una foto de Carolina Gil en el portal web.

En 2010 Eridania Rodríguez Lasosie desapareció a la edad de 36 años en Santo Domingo.

Mercedes María Pérez Caro fue vista por última vez el 3 de enero de 2009 a la edad de 39 años en Providence, Rhode Island.

Hashim Khan Brea, de 8 años de edad, se extravió en junio de 2007 en Santo Domingo. El portal web no tiene fotos de Brea.

Los hermanos Hannah Leah y Benjamín Aarón Platovsky García, quienes tendrían 16 y 15 años respectivamente, desaparecieron cuando tenían tres y dos años, el 5 de septiembre de 2005. No hay fotos de ninguno de los dos en la plataforma.

María Elizabeth Canela, quien tiene en la actualidad 35 años, desapareció el 27 de junio de 2001 cuando tenía 11. La joven nació en Monte Cristi, y los nombres de sus progenitores son Tatis Natalia Hart Canela y José Ferreira.