La JCE cancela 103, 271 cédulas entre 2024 y 2025.

Entre 2024 y 2025, la Junta Central Electoral (JCE) canceló 103,271 cédulas de identidad, principalmente por fallecimiento de sus titulares, según datos a los que Listín Diario tuvo acceso.

Las cifras indican que 96,157 cédulas fueron canceladas por fallecimiento, lo que representa más del 90% del total de cancelaciones realizadas en ese período.

En 2024 se cancelaron 43,595 cédulas por esta causa y en 2025 la cifra aumentó a 52,562.

Otras cancelaciones se produjeron por falsedad de datos (5,039 casos), suplantación de identidad (1,010) y más de una inscripción (538).

Hay otros motivos, pero en cantidades significativamente menores: suplantación de una persona fallecida (280), renuncia a la nacionalidad dominicana (184), duplicidad de registro de nacimiento (62) y declaración de ausencia (1).

En total, durante 2024 se registraron 46,255 cancelaciones, mientras que en 2025 la cifra subió a 57,016, para un total consolidado de 103,271 cédulas canceladas.

Además de las cancelaciones, los datos muestran que la JCE revalidó 686 cédulas en el mismo período.

De estas, 281 correspondieron a 2024 y 405 a 2025. Las revalidaciones estuvieron vinculadas principalmente a correcciones por falsedad de datos (455) y suplantación de datos (38).

También por extraviado (9), duplicidad de registro de nacimiento (8), renuncia por nacionalidad dominicana (6), error de entrega (2) y suplantación por una persona fallecida (1).

Caerán “presos”

La JCE lleva a cabo el proceso de la nueva cédula de identidad y electoral, cuya apertura de cedulación a escala nacional está prevista para el 8 de abril de este año. El presidente Luis Abinader será la primera persona en recibir el nuevo documento.

El jueves, el presidente de la JCE, Román Jaquez Liranzo, advirtió que el proceso de renovación del documento ha sido sometido a una depuración del registro civil, por lo que quienes tengan una cédula falsificada serán identificados y judicializados.

“Aquellas personas, cuando comience el proceso general en abril, que sepan que han tenido algún tipo de duda porque consiguieron su cédula en algún tipo de suplantación o falsificación, que no vayan porque van a caer presos”, dijo Liranzo.

“El registro civil se está depurando desde diciembre de 2024. El trabajo que está haciendo la Junta Central Electoral es un trabajo serio y esta nueva cédula de identidad y electoral no es una entrega de una cédula por otra”, añadió.

La nueva cedula será entregada a personas “habilitadas con un acta de nacimiento debidamente validada”, explicó.

El documento incorpora tecnologías pensadas para dificultar la falsificación y facilitar la verificación digital.