Menos bodas y más divorcios tras la pandemia

La pandemia marcó un antes y después en las uniones y rupturas matrimoniales. Datos ofrecidos por el visor estadísticos del Observatorio del Sistema Nacional del Registro Civil (Onarec) de la Junta Central Electoral (JCE) durante el período 2005-2025 muestra un cambio de tendencia luego del año 2020.

Los datos extraídos y analizados muestran que los matrimonios subieron hasta un pico prepandemia y luego bajaron.

Mientras que los divorcios crecieron más rápido y se estabilizaron en un nivel alto, y en 2021 se registró el año con la relación más estrecha entre bodas y rupturas.

Entre 2005 y 2025, la serie anual suma 940,667 matrimonios y 435,548 divorcios. Dicho de otra manera, en el acumulado del período hay alrededor de 46 divorcios por cada 100 matrimonios registrados.

Analizado de manera individual, los matrimonios pasan de 31,385 en 2005 a un máximo de 54,074 en 2019. Ese pico marca el techo de las cifras. Después ocurre el quiebre: 2020 cae a 36,463, un desplome de 32.6% frente a 2019. En 2021 hay rebote (47,356) y la serie se mantiene alta en 2022–2023, pero sin volver al pico: 48,542 (2022), 50,493 (2023). Desde ahí, el descenso se consolida: 47,843 (2024) y 44,012 (2025).

En divorcios la subida es más notoria. Se pasa de 11,734 en 2005 a 26,995 en 2019 (un aumento de 130%). El año 2020 rompe la continuidad: cae a 13,048, menos de la mitad comparados con el año previo. Pero lo más llamativo viene después: 2021 sube a 29,997, un incremento de 129.9% respecto a 2020, el mayor salto de todo el período analizado.

Desde 2021, la curva se queda arriba: 29,765 (2022), 27,040 (2023), 27,655 (2024) y 26,037 (2025). En promedio, entre 2021 y 2025 hay 28,099 divorcios por año, frente a 24,208 en 2015–2019, reflejando un aumento de 16%.

Un dato adicional del cual dispone el Onarec, son las razones de divorcio: En el período analizado se ve que “mutuo consentimiento” concentra 251,596 casos (57.8%), seguido por “incompatibilidad de caracteres” (171,704; 39.4%) y otras causas (13,064; 3%).

Sobre las uniones, las cifras muestran que predominan los “matrimonio civiles” con 836,041, seguido de los canónicos, 66,549; religiosos, 22,759; transcripciones, 15,792 y reconstrucciones 1,690.

¿Dónde se concentran los actos?

En los cortes agregados del visor que acompañan los datos, también se visualiza que los matrimonios se concentran en grandes polos urbanos: Distrito Nacional (139,401), Santo Domingo Este (111,538), Santiago (90,927), Santo Domingo Oeste (36,151) y Santo Domingo Norte (29,756).

En divorcios, la concentración luce todavía más marcada en el Distrito Nacional (109,299) y Santiago (66,058), seguidas por La Vega (22,066), Duarte (16,798) y Monseñor Nouel (14,398).

En términos simples: el Distrito Nacional domina las estadísticas. Las “razones” del divorcio: predomina el mutuo consentimiento.