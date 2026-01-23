Ángela Ninoska Arias aclara parentezco con Eugenio Henríquez, fallecido en Jet Set

A raíz de la publicación titulada “Eugenio Henríquez Disla y un cumpleaños marcado por la pérdida en la tragedia del Jet Set”, publicada este viernes 23 de enero de 2026 en Listín Diario, la señora Ángela Ninoska Arias Ramos de Henríquez informó que el fallecido estuvo legalmente casado con ella hasta el momento de su muerte.

Al adjuntar un Acta Inextensa de Matrimonio, de fecha de 23 de febrero de 2015, Arias Ramos explicó que ha realizado la aclaración debido a que “la referida publicación genera confusión y afecta sensiblemente a nuestra familia, especialmente en este momento de profundo duelo”.

“En virtud de lo anterior, solicitamos muy respetuosamente que dicha información sea debidamente aclarada, desmintiendo categóricamente el contenido erróneo publicado”, expresa el comunicado.

En la historia de este viernes, se cuenta el testimonio de Daris Leiris Lebrón, quien afirma era pareja de Eugenio Demetrio Henríquez Disla hasta el día de su muerte y con quien tenía cuatro años de relación.

La madrugada del 8 de abril de 2025 Lebrón celebraba su cumpleaños con Henríquez Disla en Jet Set, tras el desplome, el hombre falleció.