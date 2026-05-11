Anuncian jornada de fístulas para pacientes renales por el Mes del Riñón

A propósito de Mes del Riñón, que se celebra durante el mes de mayo, la presidenta de Gabys Foundation, Gabriela Toribio, anunció la elaboración de una jornada de fístulas para pacientes renales de pocos recursos, con el objetivo de poder brindar una ayuda y continuar sus tratamientos de hemodiálisis de una forma mucho más segura y sin complicaciones.

Durante el programa Al punto Vespertino, Toribio explicó que la fundación labora brindando apoyo y orientación a personas con enfermedades crónicas y catastróficas, en las que se pueden mencionar el cáncer, las enfermedades renales y los accidentes cerebrovasculares (ACV).

Además Indicó que durante este mes buscan crear conciencia sobre la importancia de cuidar los riñones y atender a tiempo cualquier condición relacionada con estos órganos.

La presidenta de la fundación informó que la primera jornada será realizada el sábado 16 de mayo, a las 7:00 de la mañana, en el Hospital Padre Billini, donde los pacientes serán examinados para así saber si califican para el procedimiento quirúrgico.

Mientras que la segunda intervención será el sábado 23 de mayo, en el mismo centro de salud y a la misma hora, destinada a quienes sean aprobados para la operación.

Esta jornada está dedicada preferiblemente a pacientes con menos de un año en hemodiálisis, mayores de 16 años y que no cuenten con seguro médico o posean SeNaSa subsidiado, debido a que el programa busca beneficiar a personas de bajos recursos económicos.

Los interesados deberán dirigirse con varias analíticas médicas, entre ellas hemograma, creatinina y ecocardiograma, documentos que según dijo, están publicados en las redes sociales de la fundación.

Agregó que los pacientes seleccionados serán aquellos que presenten venas en condiciones adecuadas para la realización de la fístula.

Además aseguró que las enfermedades renales han registrado un aumento considerable en los últimos años.

De acuerdo con datos ofrecidos anteriormente por la Sociedad Dominicana de Nefrología, el país había alcanzado los 4,000 pacientes renales, mientras que las cifras más recientes se encuentras en los 6,000 pacientes por año.

Esta será la segunda jornada organizada junto a la Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular.

Recordó que en la edición anterior fueron beneficiados más de 108 pacientes y que este año se pretende impactar a más de 150 personas.

La actividad también cuenta con el respaldo de otras fundaciones que trabajan con pacientes renales, entre ellas Fundación Sendero de Vida y Fundomit, las cuales colaboran para ofrecer ayuda y orientación a quienes no pueden costear el precio de una fístula, procedimiento que ronda los RD$60 mil.