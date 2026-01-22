Gobierno ahorrará más de 150 millones al año con inauguración de nueva sede Indotel

Alrededor de 154 millones de pesos al año se ahorrará el Gobierno Dominicano, durante la próxima década, al poner en funcionamiento la nueva sede del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

De acuerdo a la explicación del viceministro de Hacienda y Economía, Alexis Cruz, ese pago anual correspondían al pago del alquiler en el edificio ubicado en la avenida Abraham Lincoln, el uso de una planta eléctrica de emergencia para esa infraestructura y la renta de múltiples espacios de parqueos; esta última parte era el responsable del 38.2% del costo total.

“Los empleados del Indotel han estado repartidos en dos edificios en la ciudad capital. La separación de los empleados, en locales distantes en la ciudad, conllevaba un problema a la gestión administrativa del personal e implicaba elevados costos de operación para brindar las comodidades adecuadas al personal técnico y administrativo del Indotel; además, tenía un alto costo financiero que pesaba significativamente en las finanzas de esta institución”, expresó Cruz al dar los detalles técnicos de la adquisición del edificio.

El presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara, indicó que este edificio propio es una muestra del compromiso del Gobierno dominicano con la transparencia y el uso eficiente de los fondos públicos, y dijo que, al eliminar el gasto recurrente de alquiler, el órgano regulador de las telecomunicaciones garantiza la sostenibilidad de sus proyectos a largo plazo, enfocándose en su misión principal, cerrar la brecha digital en el país.

"Este edificio es un símbolo de institucionalidad y de cómo la administración eficiente puede transformar el ahorro en mejores servicios para todos los dominicanos”, señaló Gómez Mazara tras realizar el corte de cinta de la obra junto a la vicepresidenta Raquel Peña.

La nueva sede, denominada Edificio Corporativo 323 y ubicada en la avenida 27 de Febrero, cuenta con 10 niveles, cuatro niveles de parqueos soterrados y un nivel de parqueos en superficie, con capacidad para nueve motocicletas y 106 vehículos.

"Esta obra, la cual tuvo una inversión total estimada en RD$ 1,777.90 millones, representa un importante avance en los ámbitos financiero y administrativo, al incrementar la productividad de los colaboradores y reducir gastos operativos que serán reinvertidos en el fortalecimiento de los programas y servicios que ofrece el Indotel a la población", reseña el comunicado de prensa.

De haber continuado pagando alquiler en el edificio Osiris, el Indotel habría desembolsado RD$3,317.4 millones en los próximos 10 años; sin embargo, con su nuevo inmueble, el Estado dominicano logrará un ahorro estimado de RD$1,540 millones en ese mismo período.