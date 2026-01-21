Policía Nacional investiga intento de robo en sucursal bancaria de La Vega

La Policía Nacional investiga un intento de robo ocurrido en una sucursal del Banco de Ahorro y Crédito Adopem, ubicada en la ciudad de La Vega.

Según el informe preliminar, las autoridades determinaron que se trató de un intento de robo, tomando en cuenta la manera en que el presunto autor del hecho logró acceder al establecimiento y las condiciones en que fue encontrado el lugar durante la inspección realizada por los investigadores.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por el personal administrativo de la entidad bancaria, no se produjo la sustracción de dinero ni de otros bienes de valor. Asimismo, se indicó que la sucursal no cuenta con personal de seguridad.

Como parte del proceso investigativo, y tras el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia, fue identificado como sospechoso Jose Manuel Cosme Vargas, alias “Maca Lengua”, como el presunto autor del hecho.

La Policía Nacional informó que mantiene activas las labores de inteligencia y localización para dar con su paradero y profundizar las investigaciones.