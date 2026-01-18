El Hospital Padre Billini sigue sin ser terminado pese a largos años de trabajo

El Hospital Docente Padre Billini, en la calle Santomé de la Zona Colonia,l se encuentra en remodelación desde la entrega del centro por el presidente de la República hace cuatro años.

El área de emergencia aún no se encuentra disponible para los pacientes ni el personal.

Reporteros del Listín Diario fueron al centro médico para ver las condiciones del mismo y constataron que el hospital está abierto y el personal asiste a los pacientes, pero la emergencia no está disponible, las ambulancias tienen que colocarse frente al recinto meintras que en la esquina del edificio hay una caseta de madera por donde ingresan los empleados de construcción. Dicha caseta toma parte de la calle y limita el paso del tránsito.

Declaraciones del personal

Uno de los empleados de la construcción dijo que “están trabajando pero que no tengo autorización para hablar con la prensa”. El ingeniero a cargo de la construcción no presentó declaraciones.

En el hospital tanto cajeros como miembros del cuerpo de salud se abstuvieron de dar información a la prensa y solicitaron la salida del recinto.

Un militar del Ejército (que se presentó como personal de inteligencia) pidió eliminar las fotografías del hospital al fotógrafo del Listín Diario y tras conversar permitió que se conserven.

Opiniones de pacientes y empresas cercanas

Familiares de pacientes en el centro médico, y dueños de negocios aledaños, dijeron que han visto poco avance en los trabajos de construcción. Diógenes Mateo, dueño de una sastrería frente al hospital dijo: “Eso tienen como 10 años construyéndolo, los últimos cuatro de Danilo y el tiempo de Luis y si se va este gobierno no lo terminan”.

Diogenes Mateo, dueño de una sastrería frente al hospital.Raúl Asencio

La administradora de una cafetería en la zona comunicó que a pesar del tiempo “siempre ve empleados trabajando en el hospital”.

Xiomara Javier es familia de un paciente y esto es lo que ve: “Mi hijo tiene 10 días dándose diálisis aquí, la comida es buena, la construcción se ve bien y nos tratan bien”.

“En más de seis años y no lo terminan, esa acera la alejaron para construir por ahí y yo he visto pacientes cayéndose enfrente, eso parece que no lo quieren terminar, antes de la pandemia eso lo están trabajando y no lo han terminado, la emergencia tiene cuatro años y no lo arreglan, el contén está muy ancho, eso es un peligro, es incómodo porque terminan una cosita y después vuelven, no sé si es que no le pagan al ingeniero para que avance”, dijeron Matias y Mildre, empleados de una farmacia cercana al centro.

Una madre que tiene a su hija interna informó que hay goteras en el techo. “En las noches no hay enfermeras y cuando llegamos no habían camillas”, dijo la mujer que prefirió mantener el anonimato.

Precios de la construcción y servicios

Construcción en el Hospital Padre Billini.Raúl Asencio

Según una nota de prensa emitida por la Presidencia de la República, el Hospital Docente Padre Billini cuenta con una inversión de 2,175 millones de pesos y está equipado con consulta externa, emergencia, farmacia, banco de sangre, laboratorio, 12 consultorios, unidad de tuberculosis, cuidados intensivos, patología, y servicios generales, además de 57 nuevas camas hospitalarias, más una nueva unidad de pie diabético.

Asimismo tiene un mamógrafo digital, tomógrafo, rayos X digitales, densitometría digital de cuerpo completo, rayos X dental panorámico, sistema de brazo en C, microscopio quirúrgico para neurocirugía y columna e, igualmente, equipo para cirugía laparoscópica.