“Cabalgata por la Patria”: conmemoración del 213 aniversario de Juan Pablo Duarte.

Con una entrega floral realizada en la Zona Colonial, el Instituto Duartiano inició este domingo los actos conmemorativos del 213 aniversario de Juan Pablo Duarte, celebrado el 26 de enero de cada año.

Miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD) e integrantes de esa organización recorrieron las calles del sector capitaleño utilizando decenas de caballos.

La manifestación nombrada “Cabalgata por la Patria” tiene el objetivo de recordar que el caballo fue determinante para los dominicanos en sus esfuerzos para conseguir la independencia republicana en el año 1844.

Así lo expresó el presidente de la entidad, Wilson Gómez, quien aseguró que el mamífero fue utilizado por Duarte para lograr su agenda nacionalista frente a Haití, permitiéndole visitar todo el territorio dominicano.