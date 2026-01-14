FBI suspende temporalmente búsqueda de Brianna Genao

Las labores de búsqueda de la menor de tres años Brianna Genao Rosario fueron suspendidas de manera temporal este miércoles por los agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

La suspensión se dio luego de que uno de los miembros de búsqueda del FBI supuestamente sufriera una caída durante el operativo que se desarrolla en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, Puerto Plata.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el hombre fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado en una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 para recibir asistencia médica.

Tras la suspensión, se observó la salida del área de búsqueda de varios vehículos oficiales, incluyendo el del procurador adjunto Wilson Camacho, quien se encontraba supervisando el operativo junto a otras autoridades.

La menor Brianna Genao Rosario fue reportada desaparecida el pasado 31 de diciembre, lo que ha movilizado a organismos nacionales e internacionales en un amplio despliegue de búsqueda por aire y tierra.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuándo serán retomadas las labores, limitándose a señalar que la suspensión obedece a razones de seguridad mientras se evalúa la situación.

El caso continúa generando preocupación en la comunidad y mantiene en vilo a residentes de Imbert y zonas aledañas.