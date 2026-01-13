Administrador del Banco Agrícola defiende su gestión y dice presentan faltantes desde el 2012

En medio de señalamientos en contra del Banco Agrícola, su administrador Fernando Durán ofreció detalles de “logros y avances” que ha obtenido la entidad en los últimos cinco años.

En una rueda de prensa desde la sede del Banco Agrícola, Durán se refirió los faltantes de provisiones que presenta el banco, al asegurar que es una situación que ocurre desde años anteriores.

“En cuanto a las provisiones desde el 2012, el banco presenta faltantes de provisiones y ha sido en esta gestión en la que se ha diseñado un plan de remediación de este faltante juntamente con la Superintendencia de Bancos y solo en este año 2025 se han dedicado alrededor de mil 500 millones de pesos para constituir provisiones”, dijo Durán, sin especificar el monto de los faltantes.

Tras esto, indicó que los activos del banco han crecido de 26,912 millones de pesos en el 2020 a 45,871 millones en el año 2025, para un crecimiento de un 70%.

La simpatía política no es un factor

El administrador del Banco Agrícola apuntó que la simpatía política no es un factor que se toma en cuenta en la institución, y que a ningún productor se le pregunta sobre ese tema al momento de formalizar un préstamo.

“El Bagrícola formaliza semanalmente alrededor de 500 a 600 millones de pesos en préstamos a productores y empresarios agrícolas a través de 32 sucursales localizadas en todo el territorio nacional. Estas oficinas son visitadas diariamente por cientos de productores que tienen en el banco su principal fuente de financiamiento y a nadie se le pregunta por simpatías políticas o de ninguna otra índole”, señaló.

Agregó que los préstamos otorgados están sujetos a normas y las regulaciones de la institución reguladora, la cual establece como canalizar los préstamos de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) y para todo deudor “lo menos que se le exige es firmar un pagare notarial”.