Enero y diciembre: meses en los que más personas se casaron en 2025

Enero y diciembre se consolidaron como los meses de 2025 en los que mayor cantidad de personas se casaron, conforme a la Junta Central Electoral (JCE).

El Registro Civil acumuló 5,083 matrimonios en el mes de enero y 4,872 en diciembre, seguido de julio (3,778); febrero (3,723); marzo (3,671) y mayo con 3,573 matrimonios.

Con esto suman 24,700 matrimonios en el recién culminado año.

En cuanto a nacimientos, enero también encabeza la lista con 18,085 alumbramientos, mientras que en el lado opuesto, abril solo registró 14,373, consagrándose como el mes que menos registró.

Por orden, el mes de septiembre registró (17,722) nacimientos, seguido de octubre (16,852); julio (16,308); agosto (16,247); marzo (15,444); noviembre (15,341); febrero (15,299); diciembre (14,665); junio (14,610) y mayo con 14,549 alumbramientos.

Registrando un total de 189,495 nacimientos en 2025, lo que representa 51,549 más que en 2024, donde se reportó un total de 137,946 nacimientos, que se mantiene como el año de menos cantidad de nacimientos en los últimos 11 años.

De estos nacimientos registrados en el último año, el 50.63% correspondió al género masculino y el 49.37% restante femenino.

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) ha explicado anteriormente que el hecho de que se registren mayores nacimientos de niños que niñas permite que se iguale en el tiempo, ya que históricamente se ha observado una mayor mortalidad masculina a lo largo de la vida.

“Esta ligera diferencia al momento del nacimiento contribuye a mantener ese equilibrio. En la población total, que incluye niños y adultos, esta proporción tiende a ser cercana a 101 hombres por cada 100 mujeres, lo que indica que la proporción por sexo tiende a igualarse con el tiempo”, citó la ONE en el Anuario de Estadísticas Vitales de 2024.