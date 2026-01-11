Hipólito sobre despidos en el Estado tras nuevos nombramientos: Funcionarios "a veces traen a sus amiguitos"

Luego de los cambios realizados por el presidente de la República, Luis Abinader, en su gabinete, el tema de cancelación de varios dirigentes de base del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en instituciones públicas ha estado en la palestra, con varias figuras políticas dando su opinión.

Una de las declaraciones más recientes sobre este tópico fueron las del expresidente Hipólito Mejía, quien dijo no estar de acuerdo con la idea de que cuando llegue un "nuevo jefe" a una entidad pública quiera despedir a todos los que están y entrar a sus “amiguitos”.

“El presidente no debe permitir eso, de que un tipo que vaya se lleve a toda la gente y trae nuevo, yo no estoy de acuerdo con eso”, fueron las palabras de Hipólito Mejía.

Al mismo tiempo, aclaró que no se trata de que sean de un partido o no, agregando que, “tú que estas entre tu partido y mete gente de tu partido no es problema, pero a veces no es así, a veces traen a sus amiguitos y no es bueno eso”.

Estas palabras se deben a que recientemente Abinader designara nuevas posiciones a varias figuras en diferentes ministerios y direcciones.

“Cada vez que llega un nuevo jefe se lleva todos lo que están y trae nuevos, eso no debe ser, pero no es nuevo, eso no fue de ahora, eso ya es una costumbre establecido que es incorrecto… no tengo que meterme mucho en eso, tengo que ser respetuoso de lo que algunos jefes que nombran hacen, pero ellos pagaran su culpa después”, advirtió Mejía.

Sobre el tema también se ha referido el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien también se pronunció en contra de estas cancelaciones.

Días atrás el legislador expresó su disgusto ante las destituciones que lo único que buscan según él, es satisfacer “egos de funcionarios arribistas”, como también destacó no entender los despidos de compañeros de base del PRM.

Además de aclarar su posición, afirmó que no tiene problemas con que su opinión le cueste su puesto, enviando este mensaje al mandatario.

“Señor presidente, usted es mi líder, pero no lo comprendo. Y usted sabe que se lo dije anoche (jueves 8), que no lo comprendía y no lo voy a comprender. Y si eso me cuesta el puesto, que me cueste, yo no tengo problemas con eso”, manifestó .

Agregó que casos muy similares a estos se están dando en diferentes instituciones del Estado.