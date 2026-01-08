Pastora Rossy Guzmán denuncia "cacería" y presiones del MP en caso Coral

En una comparecencia cargada de referencias religiosas y fuertes acusaciones contra el Ministerio Público, la pastora Rossy Guzmán, implicada en el caso Coral, al ejercer su defensa material, aseguró que su sometimiento a la justicia es fruto de una represalia.

Al declarar ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Guzmán afirmó que el Ministerio Público inició una "cacería" en su contra, tras su negativa a declarar que el proyecto inmobiliario Colinas del Oeste pertenecía al mayor general Adán Cáceres, exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina.

"Un montaje mediático"

La imputada recordó el inicio del proceso en febrero de 2021, describiendo su llegada a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA) como un "magno evento" diseñado para los medios de comunicación, a pesar de que el país se encontraba bajo toque de queda.

"Las pretensiones del Ministerio Público eran que yo testificará que el proyecto de Colinas era propiedad del señor Adán Cáceres. Cuando les dije la verdad, que pertenecía al general Boanerges Reyes Batista y al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, me dijeron que lo estaba encubriendo", declaró Guzmán ante el tribunal.

Denuncias de tortura y condiciones inhumanas

Durante su intervención en el tribunal, la pastora detalló los momentos "de penumbra" vividos durante su prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.

Según su testimonio, fue sometida a condiciones extremas de aislamiento y aseguró haber estado encerrada 21 días sin derecho a caminar ni recibir luz solar.

Relató que era despertada en las madrugadas con focos de luz directamente en su rostro y afirmó que, cuando finalmente le permitían salir al sol, lo hacían al mediodía para que el resplandor le quemara el rostro.

Denunció que antes de su medida de coerción, fue presionada con la amenaza de que su hijo recibiría una condena de 20 años de cárcel.

Defiende trayectoria profesional

Guzmán aprovechó el espacio para defender su honorabilidad y formación, destacando que es licenciada en Derecho y Teología. Mencionó su experiencia previa en el sector privado, específicamente en el Hotel Jaragua, donde se desempeñó como perito contable, justificando así sus conocimientos en el manejo de nóminas y contabilidad.

Asimismo, criticó el impacto de la investigación en su entorno religioso, señalando que el allanamiento al Templo Shalom fue un acto de mofa mediática, ya que esta ni siquiera figura formalmente en la acusación definitiva del Ministerio Público.

"Todo era cuestión de resistir", concluyó la pastora, atribuyendo a su fe la fortaleza para enfrentar el proceso judicial que, según sus palabras, ha intentado doblegarla mediante el hambre, el frío y la persecución.