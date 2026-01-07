Un hombre murió ahogado en la presa de Rincón

Las autoridades recuperaron ayer, alrededor de las 2:15 de la tarde, el cuerpo sin vida de Carlos Domingo Canela Martínez, de 31 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 3 de enero, tras caer a las profundidades de la presa de Rincón, en el sector Rincón, municipio de Jima, provincia La Vega.

La información fue confirmada por la vocera de la Policía Nacional en La Vega, sargento Lucía Cruz Polanco, quien explicó que el hallazgo fue posible gracias a una ardua labor conjunta del Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, la Policía Preventiva y la Subdirección Regional de Investigaciones Criminales (DICRIM) de La Vega.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió cuando el hoy occiso se encontraba pescando junto a varios amigos en una embarcación, la cual se viró luego de que se partiera uno de los remos, provocando que todos cayeran al agua. Canela Martínez no logró salir a la superficie.

El levantamiento del cadáver se realizó mediante el acta No. 85236, certificándose como causa de muerte asfixia mecánica por sumersión (ahogamiento). El fallecido era de nacionalidad dominicana y residente en la ciudad de San Francisco de Macorís.