Tradición que deja huellas: “Día de Reyes” abarrota tiendas de juguetes.

Faltando pocas horas para la celebración del Día de los Santos Reyes, este domingo las diferentes tiendas destinadas a vender juguetes se encontraban con una importante cantidad de personas que buscaban entre los pasillos.

Algunos, lo hacían a pasos rápidos, mientras que otros simplemente disfrutaban el proceso de escoger y comparar algunos juguetes sin tiempo que les estuviera atacando.

Durante un recorrido por la tienda El Mundo del Juguete, ubicada en la avenida John F. Kennedy esquina Ortega y Gasset, periodistas de este medio pudieron observar un flujo de clientes constante, pues los pasillos permanecían llenos desde tempranas horas del día.

Padres, madres, abuelas y abuelos recorrían los estantes mientras miraban con cierto detenimiento, algunos comparaban los precios con otras opciones; otros caminaban con cajas coloridas en sus brazos; unos llevaban carritos repletos de juguetes escogidos, mientras otros caminaban a pasos rápidos como si temieran que estos juguetes se agotaran.

El objetivo era evidente: no dejar pasar esta fecha tan importante para los niños y niñas sin cumplir esta ilusión. Aunque para algunos comprar juguetes significa más que un gasto, la verdad es que se trata de una costumbre que forma parte de la infancia de todas las generaciones.

En cuanto a los precios, casi todos los consumidores coincidían con una misma respuesta, “bueno si verdaderamente quieres comprar algo que valga la pena no te vas a llevar lo que cuesta dos pesos, ¿para qué, para que se dañe a los dos días?” comentó María Arias, una compradora que se encontraba en la tienda.

La compra de juguetes se activó este domingo víspera del Día de Reyes.Leonel Matos

“Uno se ajusta como sea, esto no es todo los días”, sostuvo mientas enfatizaba que “el Día de los Santos Reyes es una fecha especial que solo se vive una vez al año y que deja recuerdos que no se borran en la niñez.”

vendedores en aceras

En la calle San Vicente, los vendedores admitieron que la venta no ha sido la gran cosa, pues comparado con años anteriores, en éste las personas parecen no estar muy pendiente de esta fecha.

Las aceras se encontraban cubiertas por vendedores donde cada uno tenía su espacio para exhibir un sinnúmero de juguetes para niñas, niños y bebes.

Sin embargo, a pesar de las variedades no había un flujo exagerado de clientes. Los comerciantes aseguraron que esto probablemente cambie para la mañana de este lunes, “Usted sabe, dominicano al fin deja todo para última hora, nosotros amanecemos aquí prácticamente,” expresó Matías, uno de los vendedores ambulantes.

Se mantiene la tradición?

Una tradición que ha desaparecido, era aquella cuando los niños escribían cartas a Santa Claus. En ellas le pedían “con mucha fe” y entusiasmo los juguetes de sus sueños, igualmente era común que los niños les dejaran leche, galletas, cigarrillos para Santa y zanahorias o pasto para los renos, esto con el objetivo de agradecer por los juguetes y que al mismo tiempo darle energía para su largo recorrido por todo el mundo.

En la actualidad las cosas han cambiado extremadamente. En los pasillos de las tiendas se podía observar como los propios niños escogían los juguetes que deseaban, mientras los señalaban con euforia, sus padres los tomaban.

Parecen quedar atrás aquellas conversaciones en las noches donde se le pedía a los infantes que debían irse a dormir temprano, pues de no hacerlo, Santa no pasaría a dejarles sus juguetes. Los recuerdos lejanos donde durante las noches los padres colocaban con cuidado los juguetes sobre la cama en la que dormían sus hijos con la intención de que al despertar se encontraran con la sorpresa de que “Santa Claus estuvo por ahí”.