Inundaciones afectan sectores de Sosúa y Puerto Plata

Fuetes lluvias afectan desde la madrugada de este lunes a esta provincia, provocando inundaciones en diferentes lugares del municipio cabecera y en Sosúa.

En Sosúa, las inundaciones han provocado dificultades para el tránsito desde y hacia ese municipio, reportándose inundaciones en Palm Village, Playa Laguna, Maranata, Villa María, Villa Enmanuel, Los Castillo, Sosúa Abajo, entre otras.

Puerto Plata y Dajabón están en alerta por las lluvias registradas y las pronosticadas para este lunes.

Cristian Lorenzo, presidente de la Junta de Vecinos del sector Maranata, hizo un llamado a las autoridades para acudir en auxilio de los residentes en ese sector, donde indica que hay más de 20 viviendas inundadas.

En el municipio cabecera, San Felipe de Puerto Plata, se reportan inundaciones en el centro histórico, en el malecón, en la avenida Presidente Caamaño y en barrios de la parte sur.

El Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, que encabeza la gobernadora Claritza Rochtte junto al director provincial de la Defensa Civil, Whascar García, ha actividad los mecanismos de alerta y se encuentra preparado para acudir en auxilio de las familias que resulten afectadas por las lluvias que no han cesado desde la madrugada.