Cancelan 18 vuelos en el AILA por cierre de espacio aéreo tras ataque a Venezuela

El Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), tiene hasta el mediodía de este sábado 18 vuelos cancelados de salida y llegada desde Santo Domingo hasta San Juan, Puerto Rico, producto del cierre aéreo de Estados Unidos, tras los ataques en Venezuela.

Las aerolíneas afectadas con el cierre ordenado por la Administración Federal de Aviación (FAA) son JetBlue, Skyhigh Dominicana y Frontier Airlines y Pontier informó personal de operaciones de Aerodom a Listín Diario.

De acuerdo con informaciones obtenidas en la terminal aérea, la suspensión de los vuelos se produjo por restricciones operativas y de seguridad vinculadas a la coyuntura geopolítica, tomando en cuenta que Puerto Rico alberga una importante base militar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Vuelos cancelados

Los vuelos de llegada desde Puerto Rico, que están cancelados son el B6 2537; B6 1637 y B6 1937, de JetBlue, mientras que los vuelos cancelados de Skyhigh son el DO 851; DO 957; DO 981 y el DO 861.

De la aerolínea Frontier los vuelos con destino a Santo Domingo cancelados son el F9 97 y el F9 99.

Mientras que los vuelos que salían desde Santo Domingo, con destino a la isla vecina y que resultaron cancelados son el B6 2538; B6 1638 y el B6 1938, de JetBlue. Skyhigh de su lado canceló los vuelos DO 956; DO 850; DO 980 y el DO 860.

En tanto que, Frontier canceló los vuelos F9 96 y F9 98.

Esta medida del cierre en Puerto Rico, que se extendió al Caribe, se mantendrá vigente por 24 horas, sujeta a evaluación y posibles extensiones.