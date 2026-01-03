Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario
EE.UU.

EE.UU. cierra espacio aéreo del Caribe a vuelos comerciales tras ataques en Venezuela

Nicolás Maduro permanece cajo supervisión estadounidense junto a su esposa Cilia Flores

Foto de archivo

AFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFP, Washington, Estados Unidos

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) notificó el sábado a las aerolíneas comerciales que evitaran el espacio aéreo del Caribe, al citar una "situación potencialmente peligrosa" en medio de operaciones militares estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

El aviso del regulador de aviación indicó que el cierre del espacio aéreo se produjo debido a "riesgos para la seguridad del vuelo asociados con la actividad militar en curso".

