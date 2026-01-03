EE.UU. cierra espacio aéreo del Caribe a vuelos comerciales tras ataques en Venezuela

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) notificó el sábado a las aerolíneas comerciales que evitaran el espacio aéreo del Caribe, al citar una "situación potencialmente peligrosa" en medio de operaciones militares estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

El aviso del regulador de aviación indicó que el cierre del espacio aéreo se produjo debido a "riesgos para la seguridad del vuelo asociados con la actividad militar en curso".