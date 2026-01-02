Ezequiel Molina: RD debe contar con jueces “transparentes”

El pastor Ezequiel Molina Rosario manifestó que el país debe de contar con jueces “transparentes y honestos para tomar mejores decisiones para el pueblo dominicano”.

Las declaraciones del pastor Molina, realizadas durante la Batalla de la Fe, se ejecutaron justo cuando en el sistema judicial dominicano cursan varios casos de corrupción administrativa, incluyendo el del Seguro Nacional de Salud (Senasa), en donde 10 personas, incluyendo su exdirector Santiago Hazim, están acusadas de desfalcar al Estado con miles de millones de pesos.

Tanto Hazim como otros cinco de los imputados se encuentran bajo prisión preventiva, como medida de coerción.

El Evento

Molina, considerado como uno de los líderes de la comunidad evangélica del país, dio una prédica de aliento y fortaleza para el pueblo dominicano en el sexagésimo segundo evento de fe.

“Leer la Biblia es necesario para las correctas decisiones, aun en los momentos donde todo parece estar mal”, resaltó Molina.

El pastor recalcó el legado que busca dejar a las generaciones venideras y tomó de ejemplo a sus cuatro hijos y diez nietos que siguen el camino de la fe y continuarán con la “batalla de la fe” porque “este evento no se dejará de hacer sin importar la lluvia o el sol que venga”.

Rechazo a las mezquitas

El pastor indicó la República Dominicana “no debe permitir” que se instalen mezquitas islámicas en el país.

Durante su intervención en el evento La Batalla de la Fe, Molina indicó que el hecho de no dejar que se instalen mezquitas en territorio dominicano debe ser considerado como una medida para “preservar” la seguridad ciudadana.

“Nosotros estamos llamados a velar por nuestra seguridad y no dejarnos engañar por ideologías ocultas que envuelven terror y muerte y que ya quieren poner sus pies en la República Dominicana”, manifestó Molina en el acto celebrado en el Centro Olímpico; además hizo un llamado a leer y poner en práctica la Biblia como primer consultor ante cualquier dificultad.

Los artistas

Esta actividad contó con la participación de los artistas World Worship y René González, quienes cantaron a todo pulmón sus músicas mientras, al ritmo de estas, el público pudo alabar y disfrutar de la presencia de Dios.

Bajo lluvias

Desde tempranas horas y en medio de lluvias comenzaron los preparativos, mientras en las aceras se instalaron vendedores ambulantes.