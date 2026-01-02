Continúa la búsqueda de la niña Brianna Genao Rosario, desaparecida en Imbert, Puerto Plata

Miembros del equipo de búsqueda y rescate de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), junto con miembros del Cuerpo de Bomberos del municipio de Imbert y la Defensa Civil mantienen un operativo de búsqueda para dar con el paradero de la niña Brianna Genao Rosario, de 3 años de edad, quien desapareció la tarde del miércoles 31 de diciembre, alrededor de las 5:00 pm, en la comunidad de Barreros, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

Los trabajos de rastreo incluyen el uso de unidades caninas especializadas, así como recorridos terrestres y en zonas cercanas a cuerpos de agua. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información oficial sobre el caso.

La tarde del jueves, equipos de búsqueda localizaron el calzado de la menor en las inmediaciones del río Pérez , en Imbert, lo que ha intensificado las acciones en esa área específica.

Las autoridades anunciaron su compromiso de continuar con los trabajos de búsqueda de manera ininterrumpida y exhortan a la población a colaborar con cualquier información que pueda contribuir a dar con el desfile de la menor.

Asimismo, la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos (Asodofade) utilizó sus plataformas para amplificar el llamado de la familia junto con la urgencia de que cualquier persona con información se comunique de inmediato con las autoridades competentes o los organismos de seguridad.

Para cualquier información sobre este caso puede comunicarse al 829-754-0126

La Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos (ASODOFADE) hizo un llamado urgente a cualquier persona que pueda tener algún tipo de información, por mínima que parezca, a comunicarse de inmediato con las autoridades competentes o con los organismos de seguridad, reiterando que toda información puede ser determinante para dar con el paradero de la menor.

La entidad señaló que como parte del proceso investigativo, la magistrada Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), se trasladó al lugar para coordinar directamente con la Policía Nacional y el DICRIM la investigación, a fin de profundizar las indagatorias, esclarecer las circunstancias de la desaparición y agilizar una respuesta efectiva para la familia.