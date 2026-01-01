Hospital de Ocoa registra primer nacimiento del año 2026, también por cesárea

Irver Quezada, con un peso de 8 libras y 9 onzas, es el primer bebé nacido este 2026 en el Hospital San José, en Ocoa.

El nacimiento se produjo a las 8:20 minutos de la mañana de este primero de enero, mediante cesárea, llegando el niño al mundo en perfecto estado de salud.

Irver es el primogénito de Jeiri Quezada, de 34 años, de la comunidad La Demajagua, perteneciente al Distrito Municipal El Pinar de Ocoa y Roberto Osvaldo de La Romana.

Su madre dijo sentirse muy bien con el nacimiento de su primer hijo. Llegó al centro de salud a eso de las 2:00 de esta madrugada, según los informes obtenidos por el Listín Diario.

Familiares de la mujer que estuvieron presentes, expresaron su alegría por el primer nacimiento que registró el establecimiento de salud de San José de Ocoa que dirige el doctor Basilio Gómez.