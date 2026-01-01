Este Día de Año Nuevo continúan los aguaceros y 10 provincias bajo alerta

Este jueves Día de Año Nuevo, persiste un patrón atmosférico húmedo e inestable, producto de la influencia de una vaguada vinculada a un sistema frontal localizado casi estacionario en la porción más oriental de Cuba, por lo que continuarán los aguaceros moderados en ocasiones, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que los aguaceros serán más intensos sobre Santo Domingo, La Altagracia, La Romana, Peravia, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Samaná, El Seibo, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Peravia, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Barahona y Pedernales. En la tarde hasta entrada la noche, la actividad de precipitaciones se intensificará y se extenderá hacia Santiago, La Vega, Puerto Plata, Espaillat, Santiago Rodríguez, Valverde, San Juan, Elías Piña, entre otras cercanas.

Ante las precipitaciones ocurridas y las pronosticadas, se mantiene bajo alerta meteorológica las siguientes provincias el Gran Santo Domingo La Romana, La Altagracia, San Pedro de Macorís, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Samaná, Duarte, El Seiboy Hato Mayor.

Los organismos de protección civil llaman a la población a no descuidarse, no cruzar arroyos, ríos y cañadas con altos volúmenes de agua.

“Para mañana viernes: la vaguada empezará a alejarse gradualmente del territorio dominicano, dando paso a un ambiente más estable, producto de la incidencia de un sistema de alta presión. Sin embargo, la interacción de una vaguada en los niveles medios con los remanentes del sistema frontal al noreste de Puerto Rico, generaran en las horas matutinas, aumentos nubosos con lluvias aisladas y pasajeras, principalmente hacia las provincias: Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia. En la tarde, las precipitaciones no tendrán cambios importantes en su intensidad y se extenderán hacia Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, San Juan y Elías Piña, entre otras aledañas”.

Temperaturas frescas

Las temperaturas continuarán frescas y agradables, principalmente en las primeras horas de la mañana, en la noche y madrugada sobre zonas montañosas y los valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblinas, debido a la época del año (invierno).

Temperaturas mínimas entre 17 °C y 19 °C y la máxima entre 26 °C y 28 °C.