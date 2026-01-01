El año 2026 será clave en el ajedrez político dominicano

Al iniciar este 2026, aún restará poco más de dos años para que en mayo del 2028 se celebren las elecciones presidenciales y poco más de 365 días para octubre del 2027, en el que se establecerán cuáles serán los candidatos oficiales de cada uno de esos partidos que participaran en esos comicios.

Sin embargo, a pesar de la lejanía del comienzo del nuevo año con las fechas claves de esas elecciones, las aspiraciones tempranas hacen de este un proceso atípico en donde el 2026 será decisivo en despejar cuál será el escenario de 2028.

Dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se mantiene la idea de que para a mediados del año entrante, ya ellos tendrán identificado cuál será la figura que eventualmente se convertirá su en su candidato presidencial.

Abel, Domínguez Brito, Francisco Javier y Mariotti han oficializado sus aspiraciones presidencialesFuente Externa

La idea del partido opositor es un realizar un proceso, similar al que hicieron en 2022 donde mediante una “consulta” decidieron que Abel Martínez iba a ser el candidato presidencial de ese partido en 2024. Y eso podría ocurrir pese a una sentencia del Tribunal del Superior Electoral (TSE) en la que se anuló el numeral 3 del acta número 3 del Comité Político del PLD, que disponía los “Acuerdos Discusión sobre el Mecanismo y la Fecha para seleccionar un aspirante a Precandidato o Precandidata Presidencial”.

Hasta el momento, son cuatro los aspirantes confirmados; Martínez, Francisco Javier García, exministro de Turismo, quien lanzó sus aspiraciones desde que culminó el proceso electoral de 2024; Charlie Mariotti, exsenador por Monte Plata y Francisco Domínguez Brito, exprocurador de la República.

A esos cuatro, a pesar de que aún él no lo ha confirmado del todo, se le podría estar sumando Gonzalo Castillo, el exministro de Obras Públicas, quien aparentemente se reactivó en la política luego de haber mantenido un bajo perfil desde que en julio de 2020 perdiera los comicios presidenciales de manos de Abinader, alcanzando poco más del 30% de los votos; en parte debido al proceso judicial que se llevó en su contra una vez asumieron las nuevas autoridades del Ministerio Público.

Aunque el excandidato presidencial no se ha referido a esa posibilidad, el diputado Gustavo Sánchez se ha encargado, primero en confirmar que Castillo estaría participando en ese proceso de este año y luego realizó una actividad, con diversos dirigentes del PLD, que estarían apoyando al exministro de Obras Públicas.

De su lado, los oficialistas también enfrentan su propio dilema; a pesar de que los hasta ahora siete aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han bajado el tono con relación a su proselitismo, el 2026 será un año crucial.

Parte de los aspirantes a la candidatura presidencial del PRM

En reiteradas ocasiones, el presidente Luis Abinader ha manifestado que será en este 2026 que los aspirantes a la candidatura presidencial del PRM que ocupen un cargo dentro del tren gubernamental deberán decidir si permanecer en esos puestos o seguir en la carrera por la nominación oficialista.

Esa disposición gubernamental podría afectar a Welington Arnaud, actual director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa); Francisco Antonio (Tony) Peña Guaba, director del Gabinete de Políticas Sociales; David Collado, Ministro de Turismo y Eduardo (Yayo) Sanz Lovaton, director de Aduanas.

Sin embargo, Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional y Raquel Peña, vicepresidenta de la República, no podrán ser removidas de sus puestos debido a que ambas ocupan un cargo electivo. Ese factor podría ser tomado en cuenta por el mandatario para decidir en qué momento del año decide sacar del Estado a los aspirantes presidenciales.

Por los lados de la Fuerza del Pueblo, aunque con un panorama un poco más claro, aún existe la incertidumbre de si el senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, ocuparía la candidatura del 2028, por encima de su padre, Leonel Fernández.

Los Fernández se encuentran en la cima del paritdo opositor

La Fuerza del Pueblo no había promovido otra figura que no fuese la del expresidente de la República; sin embargo, en los últimos meses el accionar del joven senador en el Congreso Nacional y la toma de principalía en varias críticas hacia la gestión de gobierno de Abinader, han hecho que parte de los reflectores de la oposición se redireccionen hacia él.

Una candidatura de Omar se ha tornado más probable tras un audiovisual publicado el Día de los Padres, en donde tanto el padre como el hijo participaron en un reto de preguntas personales en el que, mediante el uso de calzado, un zapato formal para representar a Leonel y uno deportivo para Omar, debían responder quién se identificaba más con cada afirmación.

Ante la pregunta de quién sería el próximo Presidente de la República, ambos levantaron los dos calzados dejando abierta cualquier posibilidad de aspiraciones.

El legislador ha acotado en varias oportunidades que “los valores familiares” están por encima de cualquier encuesta o tema político y que no competirá con su padre.

En el otro plano del escenario político, partidos como el Revolucionario Dominicano (PRD), el Reformista Social Cristiano (PRSC), Alianza País y otros comenzarán a evaluar si presentaran una propuesta presidencial propia o seguirán aliados con parte de los partidos mayoritarios.

Proyectar que el año entrante será uno decisivo para una contienda electoral que no empezaría de manera oficial hasta junio del 2027, momento en que se emitiría la proclama de la precampaña, parece adelantado; o quizá no.