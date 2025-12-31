Despliegan operativo de fin de año y llaman a la población a no descuidarse por las lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este miércoles sobre la ampliación de los niveles de alerta y dio a conocer el boletín número uno de la segunda fase del operativo “Conciencia por la Vida, Año Nuevo 2025-2026”, durante una rueda de prensa realizada en su sede de la Plaza de la Salud, ante las lluvias significativas previstas para las próximas horas.

El director del COE, Juan Manuel Méndez García, llamó a la población a no descuidarse, debido a las lluvias significativas previstas para hoy y mañana, que podrían afectar distintas zonas del país.

Méndez informó que se elevó a alerta amarilla a las provincias San Cristóbal, San Pedro de Macorís, el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, mientras que otras demarcaciones permanecen en alerta verde.

Exhortó a las personas que residen en zonas vulnerables a evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, tanto a pie como en vehículos, y a conducir con prudencia ante la reducción de la visibilidad.

En cuanto a los resultados preliminares del operativo, las autoridades reportaron 5,124 asistencias viales y 235 asistencias médicas.

Además, se registraron 31 accidentes de tránsito, de los cuales 23 involucraron motocicletas, tres vehículos livianos, cuatro atropellamientos y un camión.

En estos hechos se produjo una persona fallecida, fuera del dispositivo de seguridad vial, relacionada con un accidente de motocicleta.

Asimismo, se informó que 37 personas resultaron afectadas por accidentes de tránsito, mientras que 24 personas fueron atendidas por intoxicación alcohólica, incluyendo cinco menores de edad con edades entre 14 y 17 años, y 11 por intoxicación alimentaria.

Las provincias con mayor número de casos reportados fueron Santo Domingo, San Pedro de Macorís y Puerto Plata.

Como parte del operativo preventivo, miembros de la Defensa Civil explicaron que, por instrucciones del director de la institución, Juan Salas, se han instalado 385 puestos de socorro en todo el territorio nacional, con el objetivo de brindar asistencia oportuna a la ciudadanía durante el asueto de fin de año.

Se detalló que, además de estos puestos, se han dispuesto 12 equipos de extracción vehicular, 12 ambulancias integradas al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y 21 embarcaciones para atender cualquier eventualidad en playas y balnearios.

Indicó que el operativo cuenta con más de 7,000 voluntarios desplegados a nivel nacional en esta segunda etapa.

Asimismo, durante un recorrido por distintos peajes del país, se pudo constatar una alta salida de ciudadanos hacia las diferentes regiones, principalmente hacia el interior, lo que ha motivado el reforzamiento de la vigilancia y la asistencia vial en las principales carreteras troncales.

Las distintas instituciones que integran el COE se mantienen activas para garantizar la seguridad, asistencia y prevención durante el feriado.

Finalmente, el COE reiteró su llamado a la población a conducir con prudencia, respetar las normas de tránsito y seguir las recomendaciones de los organismos de socorro, recordando que la prevención es clave para evitar situaciones lamentables durante las celebraciones de fin de año.