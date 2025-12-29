La DNCD ha incautado más de 31 toneladas de drogas en lo que va de 2025

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), confiscó durante el 2025, unos 31, 294 kilogramos y con el apoyo de países aliados, otros 17, 041, para un total consolidado de 48, 335 kilogramos (48. 3 toneladas) de distintas drogas.

De acuerdo a estadísticas oficiales del organismo, ocuparon en operaciones desplegadas en aeropuertos, puertos, costas, fronteras y otros puntos del país, 19, 586 kilogramos de cocaína, 11, 564 de marihuana, 121. 47 de crack, así como 21.53 kilogramos de éxtasis, hachís, tusi, metanfetaminas, entre otras sustancias controladas.

Los operativos contaron con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República, La Dirección General de Aduanas, agencias de Inteligencia del Estado y la cooperación internacional.

Durante las intervenciones, se arrestaron a 46, 367 personas y se confiscaron además, 404 armas de distintos calibres, 18 embarcaciones, decenas de motores fuera de borda, 2, 082 vehículos, equipos de radionavegación, radios de comunicación, celulares, US $ 58,408.00 dólares estadounidenses, RD $ 34, 514, 785 pesos, entre otras evidencias.

Además, que con el apoyo de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), se logró extraditar y deportar a unos 84 fugitivos de la justicia internacional, consolidando sus operativos de búsqueda y captura de prófugos a nivel nacional.

Destaca la DNCD que las cifras de incautaciones de drogas, bienes muebles e inmuebles, dinero vehículos, entre otras propiedades, el desmantelamiento de redes de narcotráfico, así como la capacidad operativa en la detención y extradición de fugitivos, demuestra el firme compromiso del Gobierno del Presidente Luis Abinader, de enfrentar con determinación a las estructuras criminales.

El presidente de la DNCD, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, destacó el arduo trabajo de los hombres y mujeres que conforman el organismo antinarcóticos, y garantizó que continuaran ejecutando estrategias, junto a otras instituciones para enfrentar y erradicar el tráfico de sustancias controladas.

Afirmó que el país sigue consolidando su liderazgo en la región del Caribe, en el combate al narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos, ejecutando operaciones contundentes contra estructuras del crimen organizado.