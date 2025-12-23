Huele a Nochebuena en las paradas de autobuses: aumenta el flujo de pasajeros

A medida que se acerca el asueto navideño, el flujo de pasajeros en las paradas de transporte interurbano ha aumentado de una forma significativa.

En un recorrido reporteros de Listín Diario comprobaron una gran cantidad de ciudadanos buscando un asiento para ir a pasar la Nochebuena y las demás festividades navideñas junto a sus parientes en diferentes comunidades del país.

Choferes y operadores insistieron que no existe ninguna posibilidad de aumentar las tarifas, lo que representa una especie de alivio para el bolsillo de los que van a disfrutar con sus seres queridos.

El precio del pasaje hacia Elías Piña permanece en RD$700, mientras que viajar a San Juan, Tamayo, Vicente Noble y Neyba cuesta RD$500. Para recorridos más cortos, como Yaguate, el precio es de RD$100, y hacia Nizao, RD$150.

A pesar de ya acercarse las festividades, en la parada de Barahona el movimiento de pasajeros continúa "lento", sin presencia significativa de viajeros al momento de este recorrido.

En la región Norte, las tarifas también permanecen estables. Los pasajes hacia Moca y Arenoso tienen un costo de RD$300, mientras que viajar a La Vega cuesta RD$250.

Los boletos a Cotuí y San Francisco de Macorís se mantienen en RD$300, asimismo hacia Maimón es de RD200. Para destinos como Pimentel y Castillo, el precio es de RD$350.

En estas rutas, especialmente hacia Salcedo, Villa Tapia, Moca y Cotuí, las guaguas se encontraban completamente llenas, con pasajeros formando largas filas para abordar y llegar a sus destinos.

En el este del país, el expreso Bávaro (Aptpra) presentó un aumento notable en el flujo de viajeros. Los precios hacia Punta Cana, Verón, Friusa y Bávaro se mantienen en RD$500, mientras que el pasaje hacia Higüey continúa en RD$400. Los choferes de esta ruta expresaron que desde el lunes comenzó a notarse un mayor movimiento de viajeros, caso que aumentó este 23 de diciembre.

Intrant: operativo Navidad segura

En el recorrido se observó la presencia constante de personal del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), quienes continúan fortaleciendo las tareas de supervisión para prevenir así accidentes y garantizar un recorrido mucho más seguro de los pasajeros durante estas festividades.

Organismos del Intrant realizano el operativo de navidad seguraJosé Alberto

Junior Rodríguez, representante del Intrant que se encontraba realizando inspecciones en el momento del recorrido, explicó que se verifica el estado de los neumáticos, luces, limpiavidrios, seguros, licencias y, en sentido general, que cada unidad esté en condiciones para viajar y cuidar a los pasajeros.