Villa Vásquez: Intervenciones policiales en centros de diversión provocan tensión

La tranquilidad nocturna del municipio de Villa Vásquez se vio abruptamente interrumpida la noche de este domingo, cuando intervenciones policiales en varios centros de diversión desataron una protesta espontánea de residentes, lo que terminó con calles incendiadas, enfrentamientos y personas heridas de forma leve.

El hecho ocurrió luego de que agentes del Control de Bebidas Alcohólicas (COBA) intervinieran de manera simultánea dos establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas: Pino Súper Fría y Addiktion VIP, ubicados a menos de 300 metros el uno del otro.

Según testigos, el operativo incluyó el uso de bombas lacrimógenas acompañadas de la presencia policial, lo que provocó alarma entre decenas de personas que se encontraban en los lugares.

En repudio a las acciones de los agentes, grupos de residentes salieron a las calles y avenidas del municipio, donde quemaron neumáticos y lanzaron desperdicios, obstaculizando el tránsito y generando momentos de tensión. La manifestación fue dispersada con disparos de perdigones, lo que dejó varias personas con heridas leves.

El alcalde de Villa Vásquez, Henry Castro, rechazó las intervenciones policiales y aseguró que los establecimientos operaban dentro del horario permitido por la normativa vigente. A su juicio, las acciones de las autoridades fueron desproporcionadas y contribuyeron a alterar el orden público en la comunidad.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión oficial que explique las causas que motivaron los operativos, mientras la población exige claridad, transparencia y respeto a los espacios de recreación del municipio.

Dueños de los negocios intervenidos, así como los ciudadanos que se encontraban en estos establecimientos, reclaman un equilibrio entre el control del orden público y el respeto a las actividades comerciales y sociales que forman parte de la dinámica local.