Darán militares retirados $240 millones mañana

El Ministerio de Defensa (MIDE) informó que este martes 23 de diciembre culminará el proceso de entrega de cheques correspondientes al beneficio institucional de “Sueldo por Año” a los militares puestos retiro durante el presente año.

En esta etapa final serán beneficiados 327 militares retirados, incluyendo sargentos, por un monto total de RD$240,891,152.70, correspondientes al ahorro acumulado durante su vida activa y entregado al momento del retiro como un derecho institucional.

Este pago estaba originalmente programado para finales del mes de enero, sin embargo, el compromiso institucional del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, motivaron la realización de ajustes financieros que permitirán adelantar el desembolso antes de la Navidad, llevando tranquilidad y bienestar a las familias de los militares retirados durante el año 2025.

Con esta entrega serán beneficiados 797 militares retirados, con pagos que superan los RD$648 millones por concepto de “Sueldo por Año”, lo que constituye un hecho histórico en el cumplimiento de este beneficio dentro de las Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Defensa recordó que el “Sueldo por Año” es un beneficio institucional de los miembros de las Fuerzas Armadas, resultado del ahorro que realizan durante su vida activa y que se entrega al momento del retiro.