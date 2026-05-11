Cheddy García considera peligrosa convocatoria de Santiago Matías: “¿Quién le da el permiso?”

La actriz Cheddy García cuestionó a través de sus redes sociales el permiso que recibe Santiago Matías para realizar caravana en Santo Domingo y envió un mensaje a las autoridades con relación al evento público.

En un video, García catalogó como peligrosa la convocatoria del empresario, quien recorrió junto a una multitud de seguidores un trayecto desde Alofoke Media Group, en el Distrito Nacional, hasta Lantica Estudios, instalaciones del reality "Planeta Alofoke" en San Pedro de Macorís.

"Fíjense hasta donde llega el ego desmedido de este muchacho por demostrar que él tiene convocatoria, que él es un líder, que puede tumbar gobierno, claro, él es un líder, él tiene convocatoria, yo no lo voy a negar porque mezquina no soy, pero ¿cuál es la necesidad de convocar a un grupo de personas infelices que no tienen ni el moro en su casa, que no saben ni lo que están defendiendo que no saben por qué estaban en la calle, dizque porque dijeron que él pone bots?", expresó García.

Asimismo, la humorista alertó sobre las supuestas razones por las cuales el youtuber invita a su fanaticada a la calle ocasionando entaponamiento en las principales avenidas de la capital dominicana, refiriéndose a la alcaldesa de la ciudad Carolina Mejía como la posible responsable de autorizarlo.

García confesó que ha perdido dinero y amigos por sus diferencias con Matías y afirmó que hay quienes comparten su mismo pensamiento, pero tienen miedo de ser víctimas de represalias, mencionando los casos de Fausto Mata y Giuseppe Benignini.

"Yo voy a movilizar el país por ego y voy armar un tapón por ego, por el ego de que yo soy el sultán de Brunéi, pero ese ego desmedido apoyado por las autoridades, ¿quién le dio el permiso para él hacer esta convocatoria y tirar a la gente a la calle como que está pasando algo grande aquí en el país? Oigan el peligro en el que estamos metidos, señores, ¿quién le da el permiso? No sé si Carolina que es nuestra síndica, ¿quién le da el permiso para el coger un itinerario?", indicó.

"Estamos corriendo peligro todo el mundo porque ahora mismo yo estoy hablando eso, a Fausto le quitaron la cuenta, Giuseppe se tuvo que ir del país, él vive amenazando con matar gente, con quitar gente del medio, está todo el mundo en peligro y todo el mundo ha cogido miedo", sostuvo.

Los problemas entre Cheddy García y Santiago Matías no son nuevos.

Fue en 2020 cuando García criticó la letra de los expontes urbanos dominicanos, por lo que recibió ataques de varios miembros de ese género, incluido Matías.

Ante los comentarios en su contra, "La Mamá del Humor" aclaró que rechaza el contenido explícito de algunas canciones y no la música urbana en general.