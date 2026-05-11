Fallece a los 96 años René Cárdenas, pionero de las transmisiones en español de MLB

René Cárdenas, el primer narrador en español de los Dodgers de Los Ángeles, los Astros de Houston y los Rangers de Texas durante una carrera de 60 años, ha fallecido Tenía 96 años.

Los Astros informaron el lunes que Cárdenas falleció el domingo en su casa en Houston.

Cárdenas se unió a los Dodgers cuando se mudaron a Los Ángeles desde Brooklyn en 1958. Formó parte de la primera transmisión en español de la Serie Mundial en 1959 y del Juego de Estrellas dos años después.

“Lamentamos el fallecimiento de René Cárdenas, quien en 1958 con los Dodgers se convirtió en el primer narrador en español de tiempo completo en la historia de las Grandes Ligas y, con el tiempo, pasaría 21 años frente al micrófono para Los Ángeles”, dijeron los Dodgers en una publicación en redes sociales.

La franquicia de expansión Houston Colt .45s contrató a Cárdenas en 1961 para su temporada inaugural de 1962. Pasó 14 temporadas con una organización que fue rebautizada como los Astros en 1965, cuando se mudaron al Astrodome.

“Con el fallecimiento de ayer de René Cárdenas, perdimos a una verdadera leyenda y pionero de la radiodifusión”, escribieron los Astros el lunes en un comunicado en redes sociales. “Como el primer narrador en español de la franquicia, René tuvo un impacto enorme en el éxito de los Colt .45s/Astros en la gran comunidad hispana de Houston y más allá. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a la familia y seres queridos de René”.

Cárdenas regresó a su Nicaragua natal en 1975 antes de volver a las Grandes Ligas en 1981, cuando fue el primer narrador en español de los Rangers, según John Blake, exejecutivo de relaciones públicas de los Rangers ya retirado.

Una segunda etapa con los Dodgers se extendió casi dos décadas a partir de 1982. También regresó a los Astros y se convirtió en el primero en narrar partidos en español por televisión para Houston en 2008.

Tras retirarse, Cárdenas escribió para el sitio web en español de los Astros y para La Prensa, un periódico nicaragüense.

Cárdenas también narró eventos de alto perfil en otros deportes, incluido el combate de boxeo de peso pesado entre Muhammad Ali y Jimmy Ellis en el Astrodome en 1971.

Fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol de Nicaragua en 2000. Fue incorporado al ala de narradores del Salón de la Fama del Museo de Béisbol de la Herencia Hispana en 2002. Fue incorporado al Astros Baseball Media Wall of Honor en 2013.