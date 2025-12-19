Modelos denuncian abuso de poder y burlas por vestimenta de parte de agentes de la Policía Nacional

Las modelos Lineisy Montero, Hiandra Martínez, Anyelina Rosa y Melanie Pérez, denunciaron que fueron víctimas de abuso de poder de parte de agentes de la Policía Nacional, mientras se trasladaban en un servicio de transporte.

A través de un audiovisual compartido en redes sociales por las modelos, que vinieron al país para participar en el desfile por el 60 aniversario de Oscar de la Renta, explicaron que se trasladaban al hotel donde estaban hospedadas con un taxista de la plataforma Uber, cuando fueron interceptadas por varios agentes policiales en la calle Juan Pablo Duarte.

En el video precisan que el principal problema fue provocado porque el conductor de Uber no contaba con los documentos solicitados por los agentes, quienes procedieron a pedirles a ellas bajar el cristal y presentar su cédula.

“Ella (una policía) dice bajen la ventana, nosotras le bajamos la ventana, ella dice pásenme su cedula y yo le pregunté ¿Para qué?”, explicó Lineisy, al tiempo de precisar que no portaba su cédula, pero que la agente a cambio le solicitó fotos de su pasaporte, lo que ella le mostró.

Indicaron que a pesar de mostrar los documentos los agentes le solicitaron bajar del vehículo, donde fueron discriminadas por la forma de vestir.

“La policía súper mal el trato, cero educación, nos trataron súper mal, nos sentimos súper mal, porque yo entiendo que nosotras no estábamos haciendo lo mal hecho, solamente estábamos cenando, pasando un rato bien con el manager, nosotras no estábamos ingiriendo alcohol tampoco, no estábamos haciendo desorden, lo que veníamos era acostarnos”, dijo Anyelina.

“Una institución que hubo un abuso de poder, una burla, discriminación por como andábamos vestidas”, agregó Lineisy.

Señalaron que además de ellas dos, el Uber era abordado por una menor de edad, hermana de Hiandra Martínez, quien se desplazaba junto a Melanie y su manager en otro vehículo.

Precisaron que la presencia de la menor fue motivo de alarma para los agentes, quienes le dijeron “van presas”.

“Y el terror psicológico que nos quisieron poner, porque terminando de hablar con nuestro manager en el teléfono, quien les dijo que iba a llegar, ellos llamaron a dos que llegaron en un motor y mostrando las esposas dijeron saquen la mano”, señalaron.

Asimismo, denunciaron que los agentes les indicaron que no las subían en la camiona porque estaba llena, bajo el alegato de la falta de documento y por estar "alteradas".

Explicaron que el Uber les precisó a los agentes en más de una ocasión que era conductor de la aplicación y le mostró en su celular y pidió permitirles a las modelos solicitar otro transporte, ya que eran pasajeras, a lo que los policías respondieron “tú vas preso y andas metiendo la mano por tres que se van a ir contigo también”.

“Los demás policías que estaban atrás del comandante que estaba enfrentando la situación se estaban burlando, sacaban su teléfono y decían ‘mírale la ropa, tírenle fotos’. Se supone que las autoridades que velan por la seguridad de uno como país, es increíble que uno no se pueda sentir seguro”, dijo Melanie Pérez.

Lineisy expresó que tras el comandante hablar con su manager y este explicarle la situación y precisarle que era modelo y no residía en el país, él policía solo dijo “aquí y en China, y como quiera va presa… si es por cámara nosotros andamos grabando”.

“Nosotras no podíamos decir nada, especialmente yo, porque cada cosita, si yo respiraba muy profundo de una vez decía ‘esa está muy alterada… tú estás muy alterada, porque tú te crees Faride’”, dijo la modelo que le decían.

Expresaron que su manager tuvo que llegar hasta la escena y mostrarle fotos para que al final las dejaran irse.

“Realmente lo que queremos es hacerle un llamado al presidente Abinader, a la Policía Nacional, de que en realidad tenemos que tomar carta en el asunto, esto es algo que se ve demasiado feo, vamos a exigirle a los que están dique cuidándonos un poquito más de respeto, se nos faltó el respeto de todas las maneras que se le puede faltar el respeto a una gente”, sostuvo Anyelina.