Incendio afecta a Rubiera Refricentro, en la autopista 6 de Noviembre

Un incendió afectó esta mañana las instalaciones de Rubiera Refricentro, ubicadas en el sector El Cajuilito, en la autopista 6 de Noviembre.

El techo del edificio fue cubierto por las llamas y el humo negro visible a una distancia considerable del sector El Cajuilito.

El cuerpo de bomberos de Haina envío al lugar a dos unidades y dejaron un vehiculo para respaldo en su sede, mientras que los bomberos del Distrito Nacional también fueron convocados para dar soporte.

Hasta el momento no se ha notificado ninguna pérdida humana.

Las autoridades recomiendan mantener la calma y mantener la distancia en las zonas aledañas al incendio.