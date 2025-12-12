La Cuaba amanece en vigilia en rechazo a instalación de vertedero

Agarrados de las manos y orando, más de 30 iglesias se congregaron la madrugada de este viernes en una vigilia, para pedir a Dios no sea instalado un relleno sanitario en El Aguacate, del distrito municipal La Cuaba, en Pedro Brand.

Estas iglesias agrupadas en la Confederación de Pastores de la iglesia evangélica de La Cuaba, congregaron decenas de personas en el parque de la localidad, como muestra de apoyo al movimiento “No vertedero”, construcción que aseguran afectaría su calidad de vida.

“Estuvieron orando y haciendo cánticos de alabanzas para que el señor de fortaleza y permita que no sea instalado en el distrito municipal de La Cuaba el vertedero que se pretende instalar”, expresó el presidente de la Junta de Desarrollo de la localidad, Fabio Correa.

Esta vigilia se extendió de 5:00 a 7:00 de la mañana.

Esta vigilia se suma a una serie de acciones que ha realizado esta localidad en las últimas semanas, en rechazo a que sea instalado una planta de valorización de desechos y relleno sanitario en la avenida principal del Aguacate, en un terreno con una extensión de 1,500 tareas de tierra.

El pasado domingo se registró en la comunidad del Pedregal un enfrentamiento con piedras, palos y bombas lacrimógenas, en medio de protestas contra el relleno sanitario, luego de que llegaran en guagua personas de otras zonas para una vigilia en favor de la construcción del relleno sanitario, convocada por el Comité para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, organización desconocida por dirigentes de La Cuaba.

Este enfrentamiento tuvo lugar luego de que por dos días consecutivos comunitarios del paraje El Aguacate salieran a las calles con quema de neumáticos y paralización de la principal vía de acceso, en rechazo a los intentos del relleno sanitario.

De igual forma, el pasado 23 de noviembre comunitarios salieron a las calles en una protesta pacífica, donde escenificaron una caminata por las calles vestidos de blanco y vociferando consignas alusivas a sus reclamos.

La negativa en contra del relleno sanitario se remonta al 2021, cuando la empresa desarrolladora solicitó el permiso ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su instalación y tras estudios de impacto y rechazo de la comunidad, fue negado en 2023. Este año el Tribunal Superior Administrativo, ante un recurso, ordenó una revisión de esta decisión, dejando abierta la posibilidad de la construcción, lo cual preocupa a los comunitarios, que temen por su calidad de vida.