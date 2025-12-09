Claro confirma que dos cortes de fibra óptica afectan su servicio nacional

La empresa Claro Dominicana informó este martes sobre dos cortes de fibra óptica que han afectado el servicio de internet en toda República Dominicana.

“Hemos experimentado dos cortes de fibra óptica. Uno de ellos afectó el sistema de respaldo, lo que ha generado intermitencia y lentitud en algunos servicios de Internet fijo y móvil a nivel nacional”, comunicó la compañía a través de sus redes sociales.

Asimismo, revelaron que “el equipo técnico trabaja para restablecer los servicios en el menor tiempo posible”.

Reportes de fallas en el servicio de conexión a internet fueron reportados por usuarios a partir del mediodía.