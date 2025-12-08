Celebran “inauguración simbólica” del Teleférico de Puerto Plata tras 18 meses de su cierre

La Asociación de Vendedores del Teleférico de Puerto Plata, con el respaldo de numerosas instituciones de la provincia, celebraron la “inauguración simbólica” de esas instalaciones al cumplirse 18 meses de su cierre.

Con sillas con los nombres del presidente Luis Abinader, de los ministros de la Presidencia y Turismo, José Ignacio Paliza y David Collado, así como de los principales funcionarios de la provincia, recordaron que se les dijo que la obra estaría lista en 18 meses y justamente el domingo se cumplió ese plazo.

Robinson Rodríguez, presidente de la Asociación de Vendedores, indicó que no han recibido respuesta a sus reclamos y que personas que dependen de ese trabajo del teleférico “se han enfermado, han tenido que vender propiedades debido a que no están recibiendo ingresos”.

Indicaron que el Gobierno valorizó la obra a un costo de 64 millones de dólares, pero que ellos cotizaron directamente con la misma empresa y le dieron un presupuesto de 22 millones de dólares.

Insistieron en el llamado a solucionar la situación del Teleférico, ya que no se justifica que una obra de tanta importancia esté fuera de servicio.

La actividad fue respaldada por los miembros de Federación de Vendedores y Artesanos del Norte, FEDANORTE, taxistas, miembros de los sindicatos de transporte y otras entidades.