Olivares dice será aprobado Código de Trabajo en esta legislatura

Eddy Olivares Ortega, ministro de Trabajo, indicó que será aprobado el Código de Trabajo y seguido a este, la reforma de Seguridad Social en República Dominicana, en el marco del XVIII Congreso Iberoamericano de la Seguridad Social (OISS), celebrado en Asunción, Paraguay.

Olivares explicó que en la actual legislatura será aprobada la reforma del Código de Trabajo, el cual es un paso fundamental para adaptar las relaciones laborales a los desafíos del siglo XXI. Siendo esto una aspiración nacional largamente esperada y necesaria para fortalecer la protección de los trabajadores, garantizar la sostenibilidad del sistema y elevar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

“El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, impulsará, en el marco tripartita y con el más amplio consenso social, una reforma de la seguridad social que sea justa y confiable para todos, especialmente para los trabajadores”, manifestó el titular de Trabajo.

El ministro desatacó que, haber representado a la República Dominicana durante un periodo de desafíos inéditos y oportunidades de innovación social, ha sido una experiencia que honra de manera permanente al país.

Valorando que en sus 70 años de existencia, la OISS ha elevado la protección social de millones de personas mediante su guía técnica, puente de diálogo y motor de reformas.

“La OISS ha sabido evolucionar, adaptarse y anticipar cambios, siempre fiel a la misión de contribuir a sistemas de seguridad social más inclusivos, sostenibles y solidarios”, afirmó.

Finalmente, Olivares señaló que el reconocimiento recibido por su desempeño al frente de la OISS durante el periodo de la pandemia de la COVID-19, no constituye solo un honor personal ni institucional, sino también un recordatorio del compromiso asumido con Iberoamérica y de la responsabilidad de seguir trabajando, desde cada país y cada espacio de diálogo, por sistemas de seguridad social más justos, eficientes y humanos.