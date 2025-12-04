CAASD anuncia sorteo de obras para ingenieros y construirá 28 pozos contra sequía

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) presentó este jueves el sorteo de obras para la construcción y electrificación de pozos en el Distrito Nacional y Santo Domingo.

El director de la CAASD, Felipe Suberví explicó, que el procedimiento contempla 28 lotes de obras distribuidos en los sectores del Noroeste y Suroeste del Gran Santo Domingo. Este proyecto tendrá una inversión de más de RD$ 300 millones.

Suberví, destacó que estas obras forma parte del plan de ampliación y modernización del sistema de pozos que impulsa la institución, a través del Plan de Zona, orientado a garantizar un servicio más eficiente, estable y sostenible para miles de familias del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo.

Asimismo, detalló que las obras abarcan las localidades de Gualey, Simón Bolívar, 24 de abril, Las Cañitas, Cristo Rey, La Agustina, Villas Agrícola, Los Girasoles, Arroyo Hondo, Herrera, Engombe, Olimpo, entre otros sectores.

"Las obras que se van a ejecutar son para aumentar la producción de agua en los diferentes sectores, sobre todo para cuando vengan los tiempos de sequía, los tiempos de estiaje", mencionó el ingeniero durante una rueda de prensa en la sede de la CAASD.

Se precisó que las precalificaciones de empresas o personas físicas se estarán realizando el 23 de enero de 2026 y se anunciarán al público el día 30. Aunque no se precisaron los requisitos para aplicar, el ingeniero aseguro que los requerimientos son mínimos.

"Estaremos hasta el día 10 del mes de diciembre, recibiendo todas las credenciales por las vías correspondientes, como son los procesos de la Ley 340 de Compra y Contrataciones del Reglamento 416-23", dijo.

Aunque la obra será de la CAASD, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) tendrá a su cargo la supervisión y velar por el buen manero de la construcción para mejorar el abastecimiento y distribución de agua potable, así como fortalecer la capacidad de respuesta a las zonas de mayor vulnerabilidad en la demarcación.

La CAASD precisó que el sorteo será adjudicado mediante selección aleatoria entre los oferentes habilitados, al tiempo de especificar que cada participante podrá resultar ganador de un solo lote, siempre que exista la cantidad mínima requerida de oferentes, promoviendo así una distribución equilibrada de las oportunidades.

De igual manera, el presidente del CODIA, el ingeniero Enrique Rosario, dijo que para el gremio resulta democrático realizar un sorteo para acceder a este proyecto, ya que en otros casos ha sido complicado.