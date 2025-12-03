Gobierno despliega más de 27,000 uniformados en operativo “Navidad con Garantía de Paz 2.0”

El Gobierno desplegó este miércoles más de 27,000 efectivos de seguridad como parte del operativo preventivo “Navidad con Garantía de Paz 2.0”, en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader.

El lanzamiento tuvo lugar en la explanada del Palacio de la Policía Nacional.

Abinader pidió a los agentes trabajar a favor de la población dominicana. En un breve mensaje, les exhortó respetar los derechos humanos, actuar con firmeza y mantener la paz en todo el país.

También destacó la reforma policial y expresó confianza en el trabajo que harán durante estas festividades.

"Trabajen a favor de la población dominicana, respetando los derechos humanos, con firmeza, respetando a sus superiores, pero, sobre todo, protegiendo la paz de todos los dominicanos", dijo el jefe del Estado.

El presidente Abinader destacó el entrenaniento de los agentesLeonel Matos

"Ustedes han sido entrenados de la mejor manera, con la reforma de la policía, y estamos confiados en que harán ese gran trabajo", agregó.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, llamó a la ciudadanía a asumir su responsabilidad en la seguridad durante las festividades por navidad.

Señaló que no basta con desplegar agentes si cada persona no hace su parte.

Recordó al dueño de colmado que busca extender horarios más allá de lo permitido: "Hay que entender que las horas extras tienen un costo en nuestras vidas. Que la convivencia pacífica es prioritaria y tenemos que garantizarla".

"Al que piensa manejar después de ingerir bebidas alcohólicas, su familia lo está esperando vivo. Al vecino que sube el volumen sin pensar en el de al lado, la tranquilidad de su comunidad también es parte de su responsabilidad", reflexionó.

La funcionaria aseguró que los uniformados estarán en cada esquina, en cada carretera, en cada punto crítico del país.

Sin embargo, subrayó, que el "verdadero operativo de seguridad ocurre en cada hogar donde se elige celebrar con sensatez".

El director de la Policía Nacional informó que para este operativo se desplegarán 22,794 agentes, con el apoyo de más de 5,000 miembros de las Fuerzas Armadas.

El mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta explicó que este operativo reforzará la seguridad en espacios públicos, zonas comerciales, avenidas, áreas residenciales, terminales de transporte y destinos turísticos.

"Contamos con una policía más equipada, más profesional, alineada con los estándares modernos de actuación", dijo Guzmán Peralta.

Los agentes disponen de armas reglamentarias, dispositivos taser, grilletes, gas pimienta, cámaras corporales y cinturones multipropósito, detalló.

El operativo inició desde las 9:00 de la mañana de este miércoles hasta las 10:00 de la mañana del sábado 10 de enero de 2026 a escala nacional.