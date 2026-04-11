Residentes del barrio 30 de Mayo vuelven a quejarse por falta de agua

Residentes de la calle Juan Pablo Duarte del barrio 30 de Mayo en el sector La Feria expresaron la escasez de agua potable que les golpea, afectando sus actividades diarias.

La señora Amelia Rodríguez, en comunicación con Listín Diario, expresó que este es un problema recurrente en el sector y que ya en otras ocasiones lo han externado por distintas vías. Expone que el jueves pasado llegó el liquido pero que fue tan "poquito" que no fue posible almacenarlo.

La octogenaria hizo un llamado al director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Fellito Suberví, a "condolerse" de las amas de casa del sector, que como ella no tienen fuerza para buscar el agua en otro lugar y que necesitan el líquido para mantener la higiene de sus hogares.

“Tenemos dos o tres meses que el agua casi no viene, llega un chorrito por cinco o diez minutos y no nos da tiempo a llenar ni una cubeta. Tenemos que comprar camiones por RD$2,200 y eso no hay familia que lo resista”, expresó Amelia, conocida en el sector por sus reclamos para que las autoridades pongan atención a los problemas.

Agregó que la vecindad está dispuesta a realizar acciones de protesta si las autoridades no solucionan la situación, ya que es insostenible: “No hay forma de vivir sin agua”, enfatizó.