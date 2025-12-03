¡La discapacidad no es una enfermedad! marchan en reclamo por mayor inclusión

Un grupo de personas con discapacidades marchó este miércoles desde el Parque Independencia hasta el Panteón Nacional, de reclamo de inclusión total.

La manifestación fue organizada por la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana (Fenadid), con el objetivo de presionar al gobierno dominicano para que promueva una mayor inclusión, realice inversiones adecuadas y establezca políticas públicas que aseguren una calidad de vida digna para esta comunidad.

Esta actividad coincide con el Día Internacional y Nacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre.

"Invierte en Inclusión", "Atención a la Diversidad", “¡La Discapacidad NO es una Enfermedad! ”, además de “Señor presidente, somos más de 15, ” y “¡Sin presupuesto no hay avances, invierta en inclusión!”, fueron algunas de las consignas vociferadas en la marcha.

Ángel Espinal, presidente de Fenadid, comentó que, a pesar de los intentos de ocultar o ignorar la situación, en la República Dominicana "no menos del 15 %" de los ciudadanos viven con alguna discapacidad.

Sin embargo, presentó datos estadísticos que son contrarios a los resultados recientes del censo de 2022, que indica que menos del 5 % de los ciudadanos en el país tienen alguna discapacidad.

"Las cifras sugieren que en Estados Unidos entre el 14 % y el 20 % de la población tiene discapacidad. En la Unión Europea, esta cifra supera el 27 %, y se nos indica que los que lideramos en enfermedades como la diabetes, mala alimentación y pobreza somos parte de este grupo", afirmó Espinal.

personas con discapacidad que participarón en la caminatafuente externa

Solicitan la Implementación de la Ley y el Plan Nacional

La manifestación también permitió que varias organizaciones de personas con discapacidad se unieran y expresaran sus opiniones sobre las acciones del presidente Luis Abinader y de la Dirección del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis).

No obstante, enfatizaron la necesidad urgente de financiar el Plan Nacional de Discapacidad, no solo a través de diagnósticos, sino también con soluciones que integren a toda la ciudadanía y aseguren el cumplimiento efectivo de la Ley 5-13, que garantiza la igualdad de derechos de las personas con discapacidad.

Los representantes presentes hicieron hincapié en que, aunque se ha avanzado, aún existen obstáculos que limitan la inclusión completa en aspectos como educación, trabajo y acceso a servicios esenciales. Advertieron que estas desigualdades restringen la autonomía de miles de ciudadanos que requieren respuestas claras y oportunas.

Durante la reunión, varios representantes coincidieron en que la inclusión necesita trasciende las palabras. Subrayaron la importancia de que el país desarrolle políticas públicas sostenibles, con presupuestos específicos y mecanismos de seguimiento que aseguren que los logros no se queden solo en promesas.

Además, hicieron un llamado a las instituciones gubernamentales para potenciar las campañas de sensibilización, subrayando que la discriminación y los estigmas continúan presentes en muchos ámbitos sociales. Recordaron que el respeto y la comprensión de la diversidad humana son el primer paso hacia la inclusión.

Al final, los asistentes reafirmaron su compromiso de mantenerse vigilantes y trabajar juntos para que las solicitudes del sector no sean desconsideradas. Aclararon que las personas con discapacidad no buscan favoritismos, sino igualdad de oportunidades y el derecho a vivir con dignidad.

Odiva reclama inclusión auténtica

El presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad de Villa Altagracia (Odiva), Máximo Nieves Correa, subrayó la relevancia de esta conmemoración para dar visibilidad a aquellas personas que enfrentan diversas condiciones. Mencionó que no solo hay individuos que usan sillas de ruedas, sino también aquellos con discapacidades visuales, auditivas, intelectuales, así como con síndrome de Down, autismo y más.

Nieves Correa indicó que la Constitución dominicana, además de los tratados internacionales y la Ley 5-13, proporcionan un marco legal que defiende los derechos de estas personas. No obstante, expresó su decepción porque muchas de estas leyes “permanecen como documento” al no ser implementadas de manera adecuada.

Asimismo recordó que la Ley 5-13 estipula que las entidades públicas deben contratar al 5 % de personas con discapacidades, mientras que las privadas deben hacerlo con un 2 %, cifras que aseguró todavía no se han alcanzado. Aclaró que, aunque algunos necesiten formación, hay un número considerable de personas con discapacidad que están preparadas para asumir roles laborales.

También instó a ingenieros, arquitectos y a quienes laboran en construcción a seguir las directrices y normativas de accesibilidad. Mencionó que aspectos como puertas y baños deben ser diseñados considerando la variedad de modelos de sillas de ruedas, que van desde el número 12 hasta el 28.

Nieves Correa insistió en que la inclusión tiene que dejar de ser un término abstracto y transformarse en una realidad que asegure igualdad de oportunidades y un acceso total en todos los espacios públicos y privados del país.