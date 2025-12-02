Iglesia Fundamento Bíblico alerta sobre infiltración islámica en RD

La Iglesia Fundamento Bíblico (IFB), en colaboración con la Fundación AYO, llevó a cabo la conferencia–taller titulada “Implicaciones de la Infiltración del Islam en la República Dominicana”, como parte del cierre del ciclo anual de capacitaciones dirigidas al liderazgo pastoral de la zona oriental de la capital.

Al dirigirse a los pastores, Ángel Castillo, pastor y coordinador de los encuentros pastorales que se realizan mensualmente, expresó su gratitud a Dios y al liderazgo asistente por su constancia durante todo el 2025.

La ponencia principal estuvo a cargo del abogado Alberto Reyes y del economista y empresario Tony Flaquer, presidente del Grupo Acción Cristiana.

Ambos expositores ofrecieron un diagnóstico profundo sobre la crisis de seguridad en Haití y los riesgos que esta situación plantea para la estabilidad social y espiritual del país destacando las condiciones que favorecen el crecimiento de movimientos extremistas islámicos en sectores vulnerables de la población haitiana.

El tema se puso en contexto a propósito de la construcción de una mezquita en Punta Cana, que ya ha generado protestas y controversias entre sectores religiosos del país.

Durante la conferencia, se señaló que Haití atraviesa un colapso institucional sin precedentes, con entre el 80% y el 90% de su territorio controlado por bandas armadas, según estimaciones de las Naciones Unidas.

La ausencia de un gobierno funcional y la creciente crisis humanitaria han generado un ambiente propicio para la expansión de grupos extremistas que se presentan como proveedores de “orden, comida y protección” en comunidades abandonadas por el Estado.

Alberto Reyes y Tony Flaquer advirtieron, además, que estos grupos han desplazado comunidades cristianas, creando estructuras de apoyo social paralelo y reclutando jóvenes para defensa comunitaria.

Asimismo, alertaron sobre la acelerada proliferación de mezquitas financiadas desde el exterior, en particular por entidades vinculadas a países petroleros, lo cual aumenta la preocupación sobre la influencia de agendas religiosas y políticas externas en la región.

llamado a vigilancia y acción estratégica

La Iglesia Fundamento Bíblico (IFB) exhortó a las autoridades nacionales, organizaciones religiosas y sociedad civil a monitorear con rigor las fuentes de financiamiento de nuevos centros religiosos en el país y a unir esfuerzos para cerrar las brechas sociales que favorecen la penetración de ideologías extremistas.

“No se trata de atacar religiones, sino de identificar quién financia, con qué propósito y bajo qué agendas. La República Dominicana debe proteger su estabilidad y fortalecer sus comunidades antes de que sea demasiado tarde”, expresaron los expositores al concluir la jornada.

La IFB reafirmó su compromiso con la educación bíblica, el pensamiento crítico, la defensa de la fe cristiana y la promoción de la paz social en la nación.

confraternidad navideña

Como parte del espíritu de unidad propio de la temporada, la Iglesia Fundamento Bíblico ofreció a los asistentes un almuerzo especial navideño, acompañado de diversos obsequios, fortaleciendo la hermandad pastoral y el sentido de comunidad entre los líderes presentes. Además de la entrega de certificados por haber completado los cursos de capacitación.

El evento reunió a más de 150 pastores de Santo Domingo Este y la provincia de San Pedro de Macorís, quienes recibieron un análisis exhaustivo sobre el avance del islam a nivel internacional, sus implicaciones geopolíticas, comparaciones con experiencias en otras naciones y consideraciones constitucionales aplicables al contexto dominicano.