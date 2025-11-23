Marcha "Un paso por mi familia" mueve a miles de personas a nivel nacional

Monseñor Carlos Tomás Morel Displás, nuevo arzobispo coadjuntor de Santo Domingo, invitó a las familias a mantener a Dios como centro en sus hogares, para que puedan guiar con fe y amor.

“Lamentablemente, muchas familias sacaron a Cristo de sus familias y sus vidas”, aseguró Morel Displás durante la eucaristía realizada luego de la marcha "Un paso por mi familia" en el parque Eugenio María de Hostos que movilizó cerca de cinco mil personas.

Morel Displás destacó que la familia no se centra en aprobar leyes que no aportan a los valores dominicanos; además, rechazó las nuevas aprobaciones dentro de las instituciones como “son cosas que no nos representan como cultura”.

También resultó que las familias deben estar unidas ante los acontecimientos que ocurren en el país, en especial los jóvenes, que cada día se enfrentan a nuevas formas culturales implantadas para eliminar la familia.

“Una multitud se movilizó para decir ‘yo creo por la familia’; tenemos que tener mucho cuidado quiénes tienen respondidas en la educación de una familia”, dijo.

Sobre la caminata

Miles de feligreses caminaron por el amor, la familia y la vida. Unidos por la fe, la Iglesia católica realizó “Un paso por mi familia”, un encuentro para celebrar la unión.

“Caminen por su familia, por las familias del mundo entero y por cada situación que le quieran encomendar al Señor”, así animan a los fieles católicos antes de iniciar la caminata.

En la actividad se hicieron presentes los religiosos de la nueva diócesis Stella Maris, en Santo Domingo Este.

La caminata, donde cundieron más de 5,000 personas entre niños y adultos, busca unir a las familias de todo el mundo e impulsar los valores a la sociedad dominicana.

Con el lema “Con Esperanza hacia la Pascua”, los feligreses salieron desde la avenida George Washington, esquina Máximo Gómez, y partirán al parque María de Hostos, donde monseñor Carlos Tomás Morel Displás encabezará la eucaristía.

Pancartas y pequeños letreros que decían "por la vida", "humildad", "por el amor", "castidad", entre otras que se observaban en el lugar. Además, adultos y niños utilizaban camisetas alusivas a la actividad.

Durante la caminada no se observó la presencia de monseñor Manuel Antonio Ruiz, obispo de la nueva diócesis Stella Maris, en Santo Domingo; así como monseñor Francisco Ozoria Acosta, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, debido a su compromiso durante el jubileo realizado en Roma.