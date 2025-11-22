Juramentan al doctor Luis Peña Núñez como presidente del CMD junto a nueva directiva

El doctor Luis Peña Núñez fue juramentado este sábado como nuevo presidente del Colegio Médico Dominicano, junto a los los demás integrantes de la junta directiva del gremio, para los próximos dos años.

Peña Núñez contó con la mayoría de votos en los comicios internos del pasado 17 de noviembre, por lo que agradeció el apoyo de sus colegas.

La plancha de Peña Núñez obtuvo 508 votos sobre la plancha uno encabezada por la doctora Yudelky Aquino.

El saliente presidente del CMD, doctor Waldo Ariel Suero, defendió el proceso interno del gremio y dijo que hubo transparencia. Las otras plantas las encabezaron los doctores José Santana y Clemente Terrero.

Alegan fraude

La doctora Yudelky Aquino calificó los resultados como fraude e hizo serios señalamientos de injerencia política. Levantó un acta de alguacil para impedir el evento, pero el doctor Suero mostró el acta de la Junta Central Electoral que valida los resultados de las pasadas votaciones, por lo que dijo que esa acta no podía cancelar la celebración.

Con la presencia de los doctores Máximo Martínez, José Rainier Díaz, Cecilio Reynoso y la doctora Keisy Ávila, los integrantes de la nueva directiva recibieron los certificados.

Momento de la proclamación

El doctor Luis Peña Núñez fue recibido en el escenario con la ovación de los galenos presentes, y le fue entregada la certificación por el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, actual presidente del Instituto Duartiano.

presidente electo del Colegio Medico Dominicano el doctor Luis Peña Núñez.Leonel Listin Diario

Declaraciones posteriores del presidente Luis Peña Núñez

El doctor Peña Núñez fue abordado al terminar la proclamación por la prensa para plantear las propuestas que abrazará en la presidencia defendiendo los intereses de los galenos como principal frente de lucha.

“Esta junta directiva ya está programada; ya lo que pasa es la toma de posición que vendrá en los días que establece la norma. Nosotros cumpliremos con el número uno, el mandato número uno. Defender a los médicos en cualquiera de sus dimensiones.”

Comunicó la importancia de reducir la tasa de desempleo a nivel nacional en el personal de salud.

“Hay una tasa de desempleo alta de los médicos. Y eso hay que reducirlo. Y nosotros vamos con la sustentación de que se creen 5.000 nuevas plazas para los médicos.

Habló de las capacidades que tienen los hospitales y clínicas para ofrecer empleos a los doctores.

“Ya nos juntaremos con el Ejecutivo y con las autoridades del Servicio Nacional de Salud, Ministerio de Salud Pública, y estamos abiertos a todo eso. Yo creo que la campaña está bien en ese sentido. Y siempre el diálogo será lo número uno.”

Remarcó la unidad como una fuerza implacable en los galenos y agradeció a los dirigentes de otras planchas por apoyarlo.

“Apostamos a la unidad de todos los médicos. Sobre todo agradecer a los competidores que fielmente compitieron. Y aquí tenemos tanto al doctor Terrero como al doctor José Santana. Sin duda nos confirmaron su apoyo y nos confirmaron su colaboración.”