Extraditan a Estados Unidos uno de los acusados de estafar abuelos en red desmantelada en 2024

Un dominicano fue extraditado este sábado a Estados Unidos, donde es acusado de fraude y lavado de activos en perjuicio de adultos mayores de esa nación.

Se trata de Miguel Ángel Fortuna Solano, quien fue trasladado al Aeropuerto Internacional de Las Américas, (AILA-JFPG), donde, custodiado por oficiales estadounidenses, abordó un vuelo con destino a Estados Unidos para responder a las acusaciones que pesan en su contra, informó en un comunicado la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El dominicano es requerido por un tribunal del estado de Nueva Jersey, que le acusa de asociación delictuosa para cometer fraude por medios electrónicos y por correo postal, así como asociación delictuosa para lavado de activos, en violación a varios artículos del Código de Estados Unidos.

Fortuna Solano fue capturado en septiembre de este año la provincia de Dajabón, noroeste dominicano, tras una orden de arresto emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

Su captura y entrega "se traduce en el fortalecimiento de la cooperación de la República Dominicana, con los países aliados en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos", concluyó el comunicado.

Esta red fue desmantelada en mayo de 2024, donde varias personas han sido extraditadas por este hecho.

El grupo de dominicanos llamaban a víctimas ancianas en los Estados Unidos y se hicieron pasar por hijos, nietos u otros parientes cercanos de las víctimas. Les decían que su nieto había tenido un accidente automovilístico, había sido arrestado en relación con un accidente y necesitaba ayuda.