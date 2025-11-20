Imponen prisión preventiva a taxista acusado de muerte de hombre en discusión por tarjeta

El juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva en contra de Luis Arsenio Philismat Báez, acusado de estar implicado en la muerte de Raider Cruz Jiménez.

El magistrado Rigoberto Sena dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en La Victoria.

De acuerdo con la solicitud del Ministerio Público, Philismat Báez, quien se desempeñaba como conductor de taxi a través de la plataforma InDrive, habría provocado golpes y heridas que causaron la muerte de Cruz Jiménez.

Según el informe del Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora Díaz, el trágico suceso ocurrió en la madrugada del pasado 14 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 01:30 A.M., en la calle Rafael Augusto Sánchez, No. 75, en el sector de Evaristo Morales, del Distrito Nacional.

Los hechos se iniciaron luego de que Raider Cruz Jiménez solicitara un servicio de taxi por la aplicación InDrive, aceptado por el imputado, Luis Arsenio Philismat Báez. El traslado era desde el sector Lucerna, Santo Domingo Este, hacia Evaristo Morales, en un vehículo marca Kia, modelo K5, color plateado, placa A774607.

El expediente detalla que, al llegar al destino, la víctima comunicó al conductor que una joven, Davana Zapata Real, lo estaría esperando y pagaría el viaje. La señora Zapata Real subió al vehículo para acompañar a la víctima a un cajero automático a retirar el dinero.

Tras realizar el primer pago, la señora Zapata Real se percató de que había olvidado su tarjeta en el asiento trasero del vehículo de Philismat Báez, por lo que solicitó a Cruz Jiménez que se comunicara con el conductor para que regresara.

Minutos después, el imputado retornó para entregar la tarjeta. No obstante, cuando la víctima salió a recibirla, Philismat Báez se negó a entregarla, alegando que solo lo haría a su propietaria, y exigió un pago adicional por el segundo traslado, lo que desató una discusión.

La situación escaló cuando Cruz Jiménez se tornó agresivo y se negó a pagar o a buscar a la señora Zapata Real. El expediente aduce que Cruz Jiménez se lanzó dentro del vehículo, intentando arrebatarle la tarjeta al imputado.

Ante esto, Philismat Báez emprendió la huida, poniendo su vehículo en marcha. La víctima, Raider Cruz Jiménez, se colgó de la ventana del conductor, forcejeando y agrediendo al imputado, cuya ropa resultó rota. Philismat Báez continuó conduciendo con dirección hacia la avenida Winston Churchill.

Metros más adelante, la víctima se soltó de la ventana y cayó al pavimento, sufriendo lesiones múltiples. Estos hechos quedaron captados por las cámaras de seguridad del Hotel Intercontinental.